Стало известно об ухудшении самочувствия тяжелобольного Брюса Уиллиса

Самочувствие актера ухудшается и теперь он почти не может ходить - требуется помощь команды телохранителей, чтобы обеспечить «крепкому орешку» безопасность и комфорт.

Трудности с передвижением - тревожный сигнал, уточняет издание. Ранее стало известно, что близкие Брюса переживают, доживет ли он до 70-летия, а теперь, говорит порталу инсайдер, семья Уиллиса «готовится к неизбежному».

Тем не менее родные Брюса Уиллиса, включая его нынешнюю и бывшую жен Эмму Хеминг и Деми Мур, продолжают одаривать актера заботой и вниманием. Звезда «Криминального чтива» редко появляется на улице, но если и выходит на прогулку, то это всегда тщательно планируется. Помогают ему близкие, а также ряд сиделок, которые следят за тем, чтобы он не терялся и не волновался.