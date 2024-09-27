БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНА ЕВРО Легендарный комплекс «Либерти» обрел нового владельца: личность покупателя пока держится в тайне

Пару лет назад возникла идея создать на мызе «Либерти» резиденцию для президента Эстонии. Однако этого не произошло, и государство решило продать недвижимость площадью 3,5 гектара, расположенную на улице Вабаыхумуусеуми в Таллинне, на аукционе.