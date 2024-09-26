ГОРОСКОП НА 26 СЕНТЯБРЯ Тельцам надо стараться избегать стресса, а Рыбы смогут восстановить силы

Козерог

Беспокойный день. Кажется, что нужно успеть сделать тысячу вещей, причем совершенно непонятно, за что браться в первую очередь. Кто-то другой на вашем месте наверняка растерялся бы, а вы отлично справляетесь. Вашей наблюдательности можно позавидовать: часто вы замечаете то, что ускользнуло от других. Вторая половина дня удивляет странными происшествиями, совершенно неожиданными, но очень приятными событиями. Может случиться именно то, о чем вы втайне мечтали. Благодаря поддержке звезд вы сможете исполнить давнее желание близкого человека.

Водолей

Вас ждет удачный день, одинаково хорошо подходящий и для решения важных вопросов, и для каких-то повседневных дел. Вы внимательны к мелочам, поэтому не допускаете даже мелких ошибок, отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Вероятны необычные предложения. Поначалу они могут показаться довольно странными, но это не повод отвечать отказом. Это подходящий день для покупок. Интересно, что часто вы приобретаете совсем не то, что планировали, и совершенно об этом не жалеете. Не исключены и подарки. Часто их делают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного.

Рыбы

День не самый плодотворный, зато дающий возможность отлично отдохнуть, восстановить силы и спокойно подумать о будущем. У вас отлично получается строить планы: вы правильно оцениваете свои силы, не витаете в облаках и не питаете напрасных надежд. То, что прежде представлялось невероятным, становится возможным благодаря вашей практичности и рассудительности. Не всегда легко дается учеба, не исключено, что какие-то вопросы нужно будет рассмотреть дважды или трижды. Но вы терпеливы и не бросите начатое, пока не будете уверены в отличном результате.