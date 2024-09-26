Вы можете добиться успеха в работе, отлично справиться с какими-то сложными делами. В первой половине дня можно сосредоточиться на том, что раньше не получалось. На этот раз звезды будут на вашей стороне, обстоятельства сложатся благоприятно, и удастся быстро достичь нужного результата. День подходит для важных разговоров, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 26 СЕНТЯБРЯ ⟩ Тельцам надо стараться избегать стресса, а Рыбы смогут восстановить силы
Стоит обсудить то, из-за чего прежде возникали разногласия. Найти компромисс будет гораздо проще, чем вы предполагали. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы обратиться за советом к человеку, опыту которого вы доверяете.
Овен
Вряд ли день обойдется без горячих споров. Но обычно они оказываются полезными, помогают если не найти истину, то приблизиться к ней. Вы стараетесь отстаивать свою точку зрения, никого не обижая; окружающие будут за это благодарны. Не спешите с решением финансовых вопросов. Там, где дело касается денег, вы склонны к легкомыслию, поэтому можете тратить значительные суммы на пустяки. Приятные сюрпризы ждут влюбленных Овнов. Отношения, которые в последнее время складывались непросто, могут заметно измениться к лучшему.
Телец
Отличный день для отдыха. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, отложите особенно утомительные дела. Вам не помешало бы отвлечься от рутины, и помочь в этом может небольшая поездка или прогулка по живописным местам. Многих Тельцов ждут необычные встречи. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили. Вы со всеми стараетесь вести себя дружелюбно, избегаете споров и находите способ сгладить многие острые углы. Именно благодаря вам помирятся люди, которые долго были в ссоре. Могут решиться какие-то семейные проблемы.
Близнецы
Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с очень разными людьми, можете договориться с теми, кто обычно крайне неохотно идет на контакт, не прислушивается даже к самым веским аргументам. Можно обсуждать вопросы, касающиеся отдаленного будущего. Решения, принятые сегодня, помогут быстро достичь важной цели. Многие Близнецы сегодня сделают удачные покупки. Представители знака безошибочно выбирают вещи, которые будут радовать и их самих, и их близких. Во второй половине дня важно не тревожиться по пустякам. Вы склонны принимать близко к сердцу события, которые вскоре просто забудутся.
Рак
Начинайте день с важных дел. Утро подходит для того, чтобы решать сложные вопросы, завершать начатое раньше, встречаться с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление. Вы энергичны и настойчивы. Едва ли найдется преграда, которую вы не смогли бы преодолеть. Вторая половина недели проходит гораздо спокойнее. Это подходящее время для встреч с друзьями, каких-то домашних мероприятий. Вы стараетесь порадовать близких, они отвечают тем же. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.
Лев
Сегодня вы более подозрительны, чем обычно, стараетесь проверять любую поступающую информацию. Вряд ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение или использовать в своих интересах. Становится ясно, кто был с вами искренним и честным, а кто пытался хитрить. Решения, принятые сегодня, многим Львам помогут избежать напрасных надежд и разочарований. День подходит для того, чтобы говорить с близкими о каких-то важных вещах. Сейчас вы хорошо понимаете друг друга, находите компромиссы, не спорите из-за мелочей. Отношения, которые в последнее время складывались напряженно, могут измениться к лучшему.
Дева
Благоприятный день. Тревожиться не о чем, многое складывается удачно. Полезно делиться идеями, проявлять инициативу; вы наверняка получите поддержку. Могут появиться новые планы, связанные с работой и учебой. Пока приступать к их осуществлению рано, но позже вы обязательно вернетесь к задуманному. Домашних дел можно быть больше, чем обычно. Но вряд ли сегодня они покажутся вам особенно утомительными или скучными. Вторая половина дня – отличное время для встречи с друзьями или другими близкими людьми. Найдется масса интересных тем для разговора.
Весы
Вы деятельны и настойчивы, не отказываетесь от задуманного и добиваетесь своего, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Возможны удачные совпадения, какие-то неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Поскольку вы многое схватываете на лету, удается быстро научиться тому, что может пригодиться. Но даже вам порой нужно делать паузы для отдыха. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы отвлечься от забот, заняться чем-то приятным и вдохновляющим.
Скорпион
Стоит посвятить этот день полезному и важному делу. У вас есть шанс достичь давно поставленной цели, решить вопрос, который многих ставил в тупик. Некоторые Скорпионы успевают не только справиться с собственными делами, но и помочь тем, кто в этом нуждается, вовремя заметить чужие ошибки и найти способ их исправить. Первая половина дня проходит относительно спокойно, вторая же – в приятной суете, веселом беспорядке. Возможны какие-то неожиданные встречи, незапланированные визиты, домашние события, поднимающие настроение.
Стрелец
Отличный день, который вы постараетесь провести не только плодотворно, но и интересно. Будет возможность побывать в каких-то необычных местах, познакомиться с людьми, совсем не похожими на ваших старых знакомых. На многие вещи вы взглянете по-новому, обратите внимание на то, о чем прежде никогда не задумывались. Даже со сложными делами вы справляетесь быстро. Помогают в этом не только опыт, но и интуиция. Пока остальные топчутся на месте, вы находите кратчайший путь к цели. Вечер отлично подходит для романтического свидания, оно будет незабываемым.
Козерог
Беспокойный день. Кажется, что нужно успеть сделать тысячу вещей, причем совершенно непонятно, за что браться в первую очередь. Кто-то другой на вашем месте наверняка растерялся бы, а вы отлично справляетесь. Вашей наблюдательности можно позавидовать: часто вы замечаете то, что ускользнуло от других. Вторая половина дня удивляет странными происшествиями, совершенно неожиданными, но очень приятными событиями. Может случиться именно то, о чем вы втайне мечтали. Благодаря поддержке звезд вы сможете исполнить давнее желание близкого человека.
Водолей
Вас ждет удачный день, одинаково хорошо подходящий и для решения важных вопросов, и для каких-то повседневных дел. Вы внимательны к мелочам, поэтому не допускаете даже мелких ошибок, отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Вероятны необычные предложения. Поначалу они могут показаться довольно странными, но это не повод отвечать отказом. Это подходящий день для покупок. Интересно, что часто вы приобретаете совсем не то, что планировали, и совершенно об этом не жалеете. Не исключены и подарки. Часто их делают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного.
Рыбы
День не самый плодотворный, зато дающий возможность отлично отдохнуть, восстановить силы и спокойно подумать о будущем. У вас отлично получается строить планы: вы правильно оцениваете свои силы, не витаете в облаках и не питаете напрасных надежд. То, что прежде представлялось невероятным, становится возможным благодаря вашей практичности и рассудительности. Не всегда легко дается учеба, не исключено, что какие-то вопросы нужно будет рассмотреть дважды или трижды. Но вы терпеливы и не бросите начатое, пока не будете уверены в отличном результате.