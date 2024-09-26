ЭКСПЕРИМЕНТ Жительница Таллинна возмущена недовесом в упаковке йогурта: «Объем стал меньше, а цена осталась прежней»

Жительница Таллинна Анна уже на протяжении нескольких лет пьет йогурты фирмы Alma и всегда оставалась довольна их качеством. Однако совсем недавно она заметила странность: объем йогурта, как ей показалось, уменьшился. Мы решили провести эксперимент и узнать так ли это на самом деле.