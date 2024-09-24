ГОРОСКОП НА 24 СЕНТЯБРЯ У Овнов день полон забот, а Девы смогут отдохнуть

Стрелец

Будет много интересных дел. Вы часто беретесь за то, что не получилось у других, и добиваетесь отличных результатов. Нет такой идеи, которую вы сегодня не смогли бы осуществить. Но стоит подумать дважды, прежде чем тратить силы на какой-то сложный и масштабный проект. Не исключено, что больше пользы принесет что-то простое. День подходит для решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег, можно положиться на интуицию. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки. Некоторым Стрельцам вернут забытые долги, и это окажется очень кстати.

Козерог

Старайтесь не реагировать слишком остро на незначительные события, не принимать близко к сердцу любой пустяк. Особенно это важно в первой половине дня, когда одно взвешенное решение может изменить к лучшему непростую ситуацию. Часто друзья и просто знакомые подсказывают что-то интересное, помогают найти путь к цели. Вечер – благоприятное время для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Ведите себя естественно и непринужденно. Большего не требуется: вы и так произведете неизгладимое впечатление.

Водолей

Вы настроены решительно и проявляете завидную целеустремленность. Вряд ли на пути возникнут преграды, которые заставили бы вас отступить или хотя бы на время отложить осуществление задуманного. К тому же есть шанс получить поддержку очень влиятельного человека; вы быстро найдете к нему подход. Дел может быть больше, чем обычно, и порой придется решать несколько проблем сразу. Справитесь ли вы? Конечно! Вечер радует приятными событиями в семье, хорошими новостями, касающимися кого-то из близких. Некоторые Водолеи получат долгожданные известия от старых друзей.

Рыбы

Первая половина дня может складываться непросто. Вы слишком многое принимаете близко к сердцу, легко поддаетесь на провокации; есть опасность, что кто-то попытается этим воспользоваться. Не давайте обещаний, не обдумав все как следует. Особенно это важно, когда речь идет о ваших личных делах. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Многих Рыб она порадует приятными сюрпризами. Удачно решится вопрос, тревоживший вас в последнее время. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника. Очень приятно будет поделиться радостью с самыми близкими.