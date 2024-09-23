«Мы много сейчас делаем материала на английском языке», - сказал в интервью на канале «И грянул Грэм» музыкант и лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский.
«Удается развиваться»: лидер «Ногу Свело!» о творчестве на русском в эмиграции
Максим Покровский рассказал о словах своего коллеги по группе, который отмечает, насколько в эмиграции чувствуется развитие: «Ты уехал, чтобы жить дальше. Ты уехал из той среды, где ты не мог развиваться. Мы, музыканты, видим, как ты развиваешься, как ты остаешься самим собой, и мы помогаем проекту »Ногу Свело!« двигаться дальше».
Он заметил, что здесь речь не только о языке, но и о музыке.
«Я нахожусь в среде, где мне и нам как коллективу удается развиваться с очень большими сложностями», - подчеркнул музыкант.
Летом в беседе с TVNET+ Максим Покровский поделился своими впечатлениями о фестивале Лаймы Вайкуле. Конечно, не обошлось без слов о Латвии, Юрмале и местной публике:
Видео: Интервью с Максимом Покровским