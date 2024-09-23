«Удается развиваться»: лидер «Ногу Свело!» о творчестве на русском в эмиграции

Максим Покровский рассказал о словах своего коллеги по группе, который отмечает, насколько в эмиграции чувствуется развитие: «Ты уехал, чтобы жить дальше. Ты уехал из той среды, где ты не мог развиваться. Мы, музыканты, видим, как ты развиваешься, как ты остаешься самим собой, и мы помогаем проекту »Ногу Свело!« двигаться дальше».