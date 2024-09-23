Яркий, запоминающийся день, который приносит много отличных идей и приятных известий. Может быть трудновато людям, привыкшим принимать решения спокойно, без спешки: сегодня приходится торопиться, порой не хватает времени на долгий анализ ситуации, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 23 СЕНТЯБРЯ ⟩ Ракам не стоит беспокоиться из-за пустяков, а у Рыб будет напряженное начало дня
Но интуиция дает очень точные подсказки; прислушайтесь к ней. Есть шанс найти общий язык у людей, которые прежде не ладили, спорили из-за любого пустяка, шумно выясняли отношения. Неожиданно выяснится, что многие разногласия были связаны с простым недопониманием, и общего у вас куда больше, чем казалось раньше.
Овен
Прежде чем приниматься за какие-то важные дела, убедитесь, что обстоятельства для этого благоприятны. Не всегда достичь успеха так легко, как вам представляется. На пути могут неожиданно возникнуть преграды, да и союзники порой подводят. Но влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вторая половина дня складывается куда удачнее. Так что может быть полезно просто подождать немного. Вторая половина дня - время отличных идей. Некоторые Овны поймут, как решить вопросы, в последнее время не дававшие покоя и им самим, и их близким. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с близкими.
Телец
В первой половине дня вам больше, чем обычно, нужна поддержка близких. Может быть полезно поговорить о том, что вас волнует и тревожит, поделиться сомнениями, обсудить планы. Часто становится легче просто от того, что рядом есть люди, которым вы небезразличны. Со временем эмоциональный фон становится стабильнее, да и возможностей открывается все больше. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы проявлять инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений, и ваших интересов и увлечений. Даже если ваши идеи не получат поддержку немедленно, кто-то ими наверняка заинтересуется позже.
Близнецы
Чем раньше вы снимете розовые очки, тем удачнее сложится день. Не стоит отрицать, что существуют какие-то проблемы, лучше задуматься о том, как их можно решить. Многим Близнецам в этом помогает опыт. Благодаря ему представители знака отлично справляются с тем, что не удалось другим. Лучше действовать проверенными методами. Так вы быстрее добьетесь цели. Это справедливо и для работы, и для личных отношений. Эксперименты любого рода могут подождать. Стоит быть внимательнее тем, кто отправляется в поездки: сегодня может быть трудно выбрать оптимальный маршрут, успеть все, что было запланировано.
Рак
Сегодня вам может быть довольно трудно не сердиться из-за пустяков. Старайтесь следить за своим настроением, обращать внимание на новые возможности, искать поводы для радости, а не для огорчения. Многое действительно зависит от вашего подхода. Если вы готовы к решительным действиям, то наверняка сможете преодолеть любые преграды. Важной становится поддержка близких по духу людей. Хочется не просто поговорить с ними откровенно, но и получить совет, одобрение, а порой и помощь в каком-то деле. К счастью, рядом есть те, кто всегда готов прийти на выручку.
Лев
Расскажите миру о себе. Если поблизости нет подходящей трибуны или у вас почему-то никто не хочет брать интервью, можно написать пост в социальной сети или просто поговорить с человеком, который давно ищет интересные идеи и готов поддержать тех, кто предлагает что-то новое. Если вы поведете себя правильно, перед вами откроются заманчивые профессиональные перспективы. Благоприятен день и с точки зрения личных отношений. Вы нравитесь людям, причем порой очень сильно. Вечер подходит для романтического свидания, оно оставит самые приятные впечатления.
Дева
Благоприятный день для важной работы, сложных дел. Вы серьезны и внимательны, со всем справляетесь вовремя, ничего не забываете и не путаете. Удастся найти ответы на вопросы, тревожившие вас в последние несколько недель. Не исключено, что вы найдете способ сдвинуть с мертвой точки дело, казавшееся почти безнадежным. Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Некоторых Дев ждут значительные денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не спешите тратить полученное. Чуть позже вы поймете, как распорядиться этой суммой.
Весы
Весь этот день отлично подходит для того, чтобы говорить о серьезных делах. Вы мгновенно понимаете, что важно, а что нет, не зацикливаетесь на мелочах, никому не позволяете сбить вас с толку. Разногласия могут возникнуть, но вы найдете способ преодолеть их, никого не обидев, сохранив хорошие отношения со всеми. Это подходящий день для знакомства с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Свойственную вам деликатность обязательно оценят по достоинству, как и ваш тонкий вкус. Вечер обещает приятное известие издалека.
Скорпион
Вы говорите то, что думаете, порой позволяете себе резкие высказывания, часто критикуете тех, кто сильнее и влиятельнее вас. И это всем нравится! Люди прислушиваются к вашему мнению, обращаются за советами и не обижаются, если порой ваши замечания неприятны. Со многим сложными делами вы сегодня отлично справляетесь самостоятельно. Тут помогает опыт: благодаря ему вы находите кратчайший путь к цели, не тратите слишком много времени на пустяки. Наверняка найдется время для встречи с человеком, по которому вы успели соскучиться.
Стрелец
Отличный плодотворный день. Нет такой преграды, которая заставила бы вас отступить, нет такой проблемы, с решением которой вы не смогли бы справиться. Многие Стрельцы находят неожиданные, но абсолютно верные ответы на вопросы, прежде поставившие в тупик многих опытных и знающих людей. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Вы не откладываете их реализацию, немедленно беретесь за дело. И многое получается! Но и об отдыхе не забывайте. Во второй половине дня вам очень полезно будет восстановить силы.
Козерог
Не переоценивайте свои силы. Этот день достаточно благоприятен, но для того, чтобы браться за неразрешимые задачи, он все же не подходит. Смотрите на вещи реалистично; именно это позволит увидеть новые возможности и найти кратчайший путь к цели. Не все, кто обещал вам поддержку, сегодня сдержат слово. Но переживать не стоит: вы и сами отлично справляетесь. Первая половина дня будет посвящена делам, во второй же наверняка захочется отдохнуть и развеяться. Тут поможет небольшая поездка: смените обстановку, посмотрите по сторонам. Вы наверняка заметите что-то интересное и необычное.
Водолей
Сохранять спокойствие сегодня будет трудновато. Многие задачи, которые вы прежде считали простыми, оказываются сложными. Иногда для того, чтобы решить их, вам нужна помощь, но не всегда ясно, к кому можно обратиться. Важно не торопиться. Некоторые идеи, которые появляются сегодня, удастся реализовать несколько позже. Но вы ничего не упустите и не забудете. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые поддерживают и вдохновляют вас. Именно благодаря им к вам возвращается уверенность, а от нее сегодня зависит многое.
Рыбы
Начало дня будет довольно беспокойным. Трудно собраться с мыслями, могут неожиданно появляться мелкие дела, которые мешают сосредоточиться на главном. Не переживайте. Вы все успеете, если будете сами распоряжаться своим временем и расставлять приоритеты. Советы окружающих, к сожалению, не всегда хороши. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и новыми открытиями. На многие вещи, ставшие привычными, вы посмотрите по-новому. Некоторые Рыбы поймут, какие ошибки допустили в последнее время и как их можно исправить.