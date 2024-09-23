ГОРОСКОП НА 23 СЕНТЯБРЯ Ракам не стоит беспокоиться из-за пустяков, а у Рыб будет напряженное начало дня

Стрелец

Отличный плодотворный день. Нет такой преграды, которая заставила бы вас отступить, нет такой проблемы, с решением которой вы не смогли бы справиться. Многие Стрельцы находят неожиданные, но абсолютно верные ответы на вопросы, прежде поставившие в тупик многих опытных и знающих людей. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Вы не откладываете их реализацию, немедленно беретесь за дело. И многое получается! Но и об отдыхе не забывайте. Во второй половине дня вам очень полезно будет восстановить силы.

Козерог

Не переоценивайте свои силы. Этот день достаточно благоприятен, но для того, чтобы браться за неразрешимые задачи, он все же не подходит. Смотрите на вещи реалистично; именно это позволит увидеть новые возможности и найти кратчайший путь к цели. Не все, кто обещал вам поддержку, сегодня сдержат слово. Но переживать не стоит: вы и сами отлично справляетесь. Первая половина дня будет посвящена делам, во второй же наверняка захочется отдохнуть и развеяться. Тут поможет небольшая поездка: смените обстановку, посмотрите по сторонам. Вы наверняка заметите что-то интересное и необычное.

Водолей

Сохранять спокойствие сегодня будет трудновато. Многие задачи, которые вы прежде считали простыми, оказываются сложными. Иногда для того, чтобы решить их, вам нужна помощь, но не всегда ясно, к кому можно обратиться. Важно не торопиться. Некоторые идеи, которые появляются сегодня, удастся реализовать несколько позже. Но вы ничего не упустите и не забудете. Старайтесь больше времени проводить с людьми, которые поддерживают и вдохновляют вас. Именно благодаря им к вам возвращается уверенность, а от нее сегодня зависит многое.

Рыбы

Начало дня будет довольно беспокойным. Трудно собраться с мыслями, могут неожиданно появляться мелкие дела, которые мешают сосредоточиться на главном. Не переживайте. Вы все успеете, если будете сами распоряжаться своим временем и расставлять приоритеты. Советы окружающих, к сожалению, не всегда хороши. Вторая половина дня радует удачными совпадениями и новыми открытиями. На многие вещи, ставшие привычными, вы посмотрите по-новому. Некоторые Рыбы поймут, какие ошибки допустили в последнее время и как их можно исправить.