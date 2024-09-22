В 00:30 33-летнего Арлеса видели дома в Йыгевамаа. Спустя несколько часов дверь дома была открыта, свет горел, но Арлеса уже не было. SA Kadunud помогает его близким в поисках пропавшего.
Дверь дома была открыта, свет горел, но дома никого не было: близкие ищут пропавшего в Йыгевамаа 33-летнего Арлеса
В воскресенье, 22 сентября, организация SA Kadunud опубликовала сообщение в соцсетях о том, что они разыскивают 33-летнего Арлеса (на верхнем фото), пропавшего без вести в деревне Вооре в период с 00:30 до 04:00 19 сентября 2024 года.
Обращение ко всем людям, которые находились в указанном районе 19 сентября с 00:00 до 04:00 или позже (на нижнем фото) и помнят автомобиль, проезжавший через деревню Вооре, незамедлительно связаться с организацией SA Kadunud по круглосуточному телефону 661 6776.
Согласно показаниям свидетеля, ночью 19 сентября в 00:30 мужчину видели у себя дома. Около 04:00 один из жителей деревни обнаружил, что дверь дома Арлеса открыта, в комнатах горит свет, но самого мужчины не было.
Утром сосед Арлеса сообщил о его пропаже в полицию, после чего начались поиски. Жители деревни и близкие также присоединились к поискам.
К сожалению, к воскресенью мужчину найти не удалось. По словам представителей фонда SA Kadunud, они помогают в поисках с 21 сентября, а также к поискам присоединились волонтерские группы организации Iga Elu.
Приметы 33-летнего Арлеса:
* рост 170 см
* волосы светлые, короткие
* телосложение худощавое
* был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном
* на ногах тёмные брюки и серые сандалии, открытые сзади