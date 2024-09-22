Победившая рак известная эстонская актриса: многие люди не хотят с тобой общаться, когда ты болен

В передаче Авдюшко рассказала, что последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, которое повлияло как на ее физическое, так и на психическое здоровье. «Я болела полтора года, проходила лечение и занималась только своим здоровьем. Не было сил делать что-либо еще», - поделилась актриса, указывая на то, как болезнь полностью изменила ее жизнь.