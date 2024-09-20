ГОРОСКОП НА 20 СЕНТЯБРЯ Девам придется объяснять очевидные вещи, а у Рыб будет много дел

Козерог

Благоприятный день, отлично подходящий для сложных дел. Вы сами удивитесь тому, сколько всего способны сделать за короткое время. Некоторые Козероги справятся с делами, которые оказались не по силам другим, добьются успеха в решении сложных задач. Удачен день и с точки зрения финансов. Будет шанс заключить выгодные сделки. Вы не только хорошо ладите с окружающими, но и понимаете, что заставляет их радоваться, а что – переживать и тревожиться. Часто именно благодаря вашему участию решаются проблемы, с которыми близкие не смогли бы справиться самостоятельно.

Водолей

Не лучший день для важных дел. Интуиция, а вовсе не лень, подсказывает вам, что сейчас стоит сделать небольшую паузу, чтобы отдохнуть, восстановить силы и чем-то порадовать себя. Если захочется вернуться к давнему хобби, не отказывайте себе в этом удовольствии. Оно подарит не только радость, но и вдохновение. Учеба дается легко, если вы занимаетесь тем, что по-настоящему увлекает. Легко запоминается интересная, необычная информация, особенно если вы знаете, с кем хотели бы ею поделиться. Многих Водолеев сегодня ждут приятные сюрпризы от близких.

Рыбы

Вы сделаете много хорошего, причем не только для себя, но и для других. Дел может быть больше, чем обычно, но вас это только радует. Совсем не хочется сидеть сложа руки, тратить время напрасно. Будет возможность пообщаться с необычными людьми, совсем не похожими на ваших давних знакомых. Разговоры с ними натолкнут вас на интересные мысли. Старайтесь не переутомляться. Вы способны на многое, но порой все же нуждаетесь в отдыхе. Вторая половина дня отлично подходит для него. Удается быстро восстановить силы. Достаточно небольшой паузы, чтобы вы почувствовали себя энергичнее и бодрей.