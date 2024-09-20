Подходящий день для серьезных разговоров. Кто бы ни оказался сегодня вашим собеседником, слушайте его очень внимательно: получить полезную информацию можно из совершенно неожиданного источника. Будет возможность поговорить с близкими о том, что вас давно тревожило, и получить поддержку, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 20 СЕНТЯБРЯ ⟩ Девам придется объяснять очевидные вещи, а у Рыб будет много дел
Многое можно изменить к лучшему, если вовремя приложить усилия. Прислушивайтесь к интуиции: она всегда подсказывает, как стоит действовать. Вторая половина дня – благоприятное время для того, чтобы самостоятельно учиться чему-то. Многие вещи, прежде казавшиеся сложными, сейчас даются легко.
Овен
Благоприятный день для общения. Вы быстро находите подход к очень разным людям, многих понимаете с полуслова. Порой удается догадаться, о чем думают окружающие, чего ожидают от вас, каким поступкам будут рады. Это подходящий день для того, чтобы восстановить отношения, прежде складывавшиеся напряженно. Становится ясно, как решить проблемы, в последнее время заставлявшие беспокоиться и вас, и ваших близких. Стоит прислушаться к советам: сегодня их дают люди, на опыт и знания которых можно положиться.
Телец
День отличных идей. Сегодня вы можете определиться с тем, чего хотите добиться, и решить, как именно это можно сделать. Есть шанс найти союзников. Многие ваши идеи по душе окружающим, и наверняка найдутся желающие помочь вам в осуществлении задуманного. Хорошо складываются поездки. Неважно, собирались ли вы в дорогу давно, или приняли решение только что. В любом случае ваше путешествие окажется и полезным, и приятным. Единственная сфера, где требуются внимание и осторожность, – финансы. Не спешите с покупками, не тратьте деньги на то, без чего можно обойтись.
Близнецы
Отличный день для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Легко будет произвести нужное впечатление. Вы мгновенно почувствуете, чего от вас ждут, какие слова хотят услышать. Многим Близнецам интуиция помогает найти новых союзников, поддержка которых поможет быстрее достичь важных целей. Вторая половина дня может принести мелкие недоразумения, волнения. Но в ваших силах сохранить хорошее настроение. Ищите интересные занятия, выбирайте то, что вас по-настоящему увлекает.
Рак
Прежде чем браться за какое-то сложное и важное дело, убедитесь, что у вас будет достаточно времени для того, чтобы довести его до конца. Сегодня вы больше, чем обычно, рассчитываете на везение, а обстоятельства не всегда складываются самым удачным образом. Однако серьезных трудностей день не приносит, поэтому и особенно тревожиться не стоит. Вторая половина дня – время, когда стоит особенно внимательно прислушаться к подсказкам интуиции. Даже какие-то мелкие, незначительные происшествия могут натолкнуть вас на интересные мысли.
Лев
Не стоит на ходу решать вопросы, связанные с финансами. Даже если речь идет о небольшой сумме, подумайте дважды, стоит ли тратить ее именно сейчас. В остальном день благоприятен. Он подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, решить вопросы, над которыми вы в последнее время много размышляли вместе с близкими. Вечер приносит долгожданные известия от людей, о судьбе которых вы беспокоились. На смену тревоге приходит радость, для которой есть веские причины. Некоторые Львы получат предложения, которых давно ждали.
Дева
Не горячитесь. Это день, когда умение держать свои эмоции под контролем, не сердиться по пустякам пригодится многим Девам. Порой приходится иметь дело с людьми, которые не всегда понимают вас правильно. Будьте готовы объяснить, и не один раз, то, что кажется вам очевидным. Часто выручает чувство юмора: помогает и разрядить обстановку, и поддержать других. День приносит много противоречивой информации. Нужно время, чтобы во всем разобраться. Не торопитесь с выводами. Возможно, вам нужно получить еще несколько важных подсказок, прежде чем делать их.
Весы
Старайтесь меньше думать о проблемах и преградах, возникающих на пути. Трудности, которые появляются сегодня, не так серьезны и значительны, как кажется поначалу. С одними вы вскоре справитесь, другие не будут иметь никаких последствий и просто забудутся. В любых поездках следите за своими вещами особенно внимательно. Есть риск забыть или потерять то, что представляет для вас ценность, например, связано с приятными воспоминаниями. Вечер обещает приятные встречи, хорошо подходит для общения с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу.
Скорпион
Вы уверены в успехе многих своих начинаний, и не напрасно. Если действовать решительно и быстро, можно добиться того, что прежде казалось лишь мечтой. Обстоятельства складываются удачно, вы же стараетесь не упустить ни одной возможности. День подходит для того, чтобы браться за что-то новое. Вы быстро учитесь всему, что может пригодиться, находите опытных наставников и следуете их советам. Вечером стоит уделить время близким. У них наверняка найдется, что рассказать вам. Некоторые Скорпионы услышат новость, которой давно ждали.
Стрелец
День приносит приятные события, дарит яркие эмоции и радует удачными совпадениями. Вы чувствуете, что способны справиться со многими делами, даже очень сложными, и ничуть не ошибаетесь. Будет возможность побывать на каких-то интересных мероприятиях, познакомиться с людьми, у которых вы многому научитесь. Можно делать покупки: вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать, и не тратите на них слишком много. Некоторых Стрельцов ждут неожиданные, но очень приятные подарки, сюрпризы, которые запомнятся надолго.
Козерог
Благоприятный день, отлично подходящий для сложных дел. Вы сами удивитесь тому, сколько всего способны сделать за короткое время. Некоторые Козероги справятся с делами, которые оказались не по силам другим, добьются успеха в решении сложных задач. Удачен день и с точки зрения финансов. Будет шанс заключить выгодные сделки. Вы не только хорошо ладите с окружающими, но и понимаете, что заставляет их радоваться, а что – переживать и тревожиться. Часто именно благодаря вашему участию решаются проблемы, с которыми близкие не смогли бы справиться самостоятельно.
Водолей
Не лучший день для важных дел. Интуиция, а вовсе не лень, подсказывает вам, что сейчас стоит сделать небольшую паузу, чтобы отдохнуть, восстановить силы и чем-то порадовать себя. Если захочется вернуться к давнему хобби, не отказывайте себе в этом удовольствии. Оно подарит не только радость, но и вдохновение. Учеба дается легко, если вы занимаетесь тем, что по-настоящему увлекает. Легко запоминается интересная, необычная информация, особенно если вы знаете, с кем хотели бы ею поделиться. Многих Водолеев сегодня ждут приятные сюрпризы от близких.
Рыбы
Вы сделаете много хорошего, причем не только для себя, но и для других. Дел может быть больше, чем обычно, но вас это только радует. Совсем не хочется сидеть сложа руки, тратить время напрасно. Будет возможность пообщаться с необычными людьми, совсем не похожими на ваших давних знакомых. Разговоры с ними натолкнут вас на интересные мысли. Старайтесь не переутомляться. Вы способны на многое, но порой все же нуждаетесь в отдыхе. Вторая половина дня отлично подходит для него. Удается быстро восстановить силы. Достаточно небольшой паузы, чтобы вы почувствовали себя энергичнее и бодрей.