ЗОЛОТО И ГЛАМУР В Таллинне проводили лето ослепительной вечеринкой Golden Party

Несмотря на дождь, гости пришли в шикарных, сверкающих золотых нарядах и не позволили погоде испортить им настроение.

Для публики в этот вечер была подготовлена грандиозная программа: любимый диджей DJ PETERSON радовал гостей приятной chill-house музыкой и самыми горячими танцевальными хитами, а модерн-кабаре EMPIRE SHOW добавило вечеру экстравагантные нотки.

Музыкальный сюрприз подарила группа LA LUNA с реггетоном и латиноамериканскими хитами, во главе с солистом - кубинем Рубером, который стал знаменитым благодаря шоу Ma näen su häält. Его харизматичное и энергичное выступление заставило танцевать даже самых скромных гостей и зажгло глаза всех дам!

Гостям предлагалось лучшее из аппетитного меню ресторана, а так как мероприятие проходило на террасе Moet & Chandon, все могли насладиться шампанским по специальным ценам.