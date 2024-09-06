ФОТО Таня Михайлова-Саар получает права на управление мотоциклом: сначала казалось, что у меня не получится, но потом стало нравиться

«Сидеть на мотоцикле гораздо проще, чем ездить на нем», - говорит певица Таня Михайлова-Саар , которая сейчас получает права на вождение мотоциклом. «Первый урок был не таким уж веселым, да и второй тоже. Теперь я смело могу сказать, что собираюсь скоро получить права... Сначала мне казалось, что я ничего не могу, но потом мне стало нравиться», - пишет под роликом, опубликованном в социальных сетях.

Спустя несколько минут Таня обрадовалась, что сдала экзамен по теории, о чем она написала в Instagram. «Я и экзамены не всегда сочетаются, почему у меня такие слабые нервы», - удивляется певица, добавляя, что, несмотря на то, что у нее есть права на вождение автомобилем уже более 20 лет, нервы во время экзамена все равно были на пределе.