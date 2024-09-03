Репортер Kanal 2 в День знаний отправилась в одну из школ Таллинна, чтобы узнать, как проходит переход на эстонский язык обучения. Ответы русскоговорящего мальчика Степана, который отвечал на вопросы эстонской журналистки, похоже, стали мемом уже на утро после выхода репортажа.
ВИДЕО ⟩ «Я красивый мальчик!» Ответы первоклассника Степана эстонской журналистке стали мемом реформы образования
Исторический момент - с 1 сентября 2024 года все первые и четвертые классы общеобразовательных школ в стране переходят на эстонский язык обучения. Журналистка Kanal 2 Керту Юккум со съемочной группой передачи Reporter отправилась посмотреть, как проходит первый учебный день и на каком языке говорят школьники и учителя.
Самым ярким моментом репортажа стало интервью эстонской съемочной группы с мальчиком Степаном, который пришел первого сентября в первый класс с оптимистичным настроем. Теперь отрывок из этого репортажа разлетелся по интернету и набирает бешеные просмотры в TikTok.
«Лучшая зарисовка, как выглядит переход на эстонский язык обучения», - пишут люди.
«Степан - молоток, прирожденный артист», - подбадривают мальчугана в Сети и желают успешной учебы и скорейшего освоения государственного языка.
«Ты по-эстонски тоже говоришь?» - спрашивает репортер по-эстонски у русскоговорящего мальчика. Он стучит по микрофону, проверяя звук, и с улыбкой ей по-русски отвечает: «Я красивый мальчик!»
«А по-эстонски тоже говоришь?» - продолжает расспрашивать репортер.
«Веселый, умный и смешной!» - уверенно отвечает ей первоклашка по-русски.
Обаятельная улыбка Степана никого не оставит равнодушным. Мальчик совершенно не боится камеры и уверенно общается со съемочной группой. Разве можно устоять перед такой природной харизмой? Вот и Керту Юккум выделила мальчугана среди других учеников, решив взять у него интервью.
«Я по-эстонски говорю хорошо и именно!»
Репортер присаживается на корточки и протягивает первокласснику микрофон.
«Меня зовут Степа, - четко и звонко говорит на камеру нарядный мальчик в солнцезащитных очках. - Я по-эстонски говорю хорошо и именно!»
«Замечательно! Скажи тогда это по-эстонски!» - с радостью по-эстонски просит своего юного собеседника репортер. А он ей продолжает непоколебимо отвечать по-русски, рассказывая о своем хорошем настроении и увлечениях.
Полное интервью, смотрите ниже!