ВИДЕО «Я красивый мальчик!» Ответы первоклассника Степана эстонской журналистке стали мемом реформы образования

Исторический момент - с 1 сентября 2024 года все первые и четвертые классы общеобразовательных школ в стране переходят на эстонский язык обучения. Журналистка Kanal 2 Керту Юккум со съемочной группой передачи Reporter отправилась посмотреть, как проходит первый учебный день и на каком языке говорят школьники и учителя.

Самым ярким моментом репортажа стало интервью эстонской съемочной группы с мальчиком Степаном, который пришел первого сентября в первый класс с оптимистичным настроем. Теперь отрывок из этого репортажа разлетелся по интернету и набирает бешеные просмотры в TikTok.

«Лучшая зарисовка, как выглядит переход на эстонский язык обучения», - пишут люди.

«Степан - молоток, прирожденный артист», - подбадривают мальчугана в Сети и желают успешной учебы и скорейшего освоения государственного языка.

Журналистка Керту Юккум берет интервью у первоклассника Степана. Фото: Кадр из видео Kanal 2

«Ты по-эстонски тоже говоришь?» - спрашивает репортер по-эстонски у русскоговорящего мальчика. Он стучит по микрофону, проверяя звук, и с улыбкой ей по-русски отвечает: «Я красивый мальчик!»

«А по-эстонски тоже говоришь?» - продолжает расспрашивать репортер.

«Веселый, умный и смешной!» - уверенно отвечает ей первоклашка по-русски.

Обаятельная улыбка Степана никого не оставит равнодушным. Мальчик совершенно не боится камеры и уверенно общается со съемочной группой. Разве можно устоять перед такой природной харизмой? Вот и Керту Юккум выделила мальчугана среди других учеников, решив взять у него интервью.

«Я по-эстонски говорю хорошо и именно!»

Репортер присаживается на корточки и протягивает первокласснику микрофон.

«Меня зовут Степа, - четко и звонко говорит на камеру нарядный мальчик в солнцезащитных очках. - Я по-эстонски говорю хорошо и именно!»

«Замечательно! Скажи тогда это по-эстонски!» - с радостью по-эстонски просит своего юного собеседника репортер. А он ей продолжает непоколебимо отвечать по-русски, рассказывая о своем хорошем настроении и увлечениях.

Полное интервью, смотрите ниже!