Дочь сенатора штата Аризона и бывшего астронавта Марка Келли обручились на пляже в Юрмале, сообщает Apollo.lv со ссылкой на издание People.
ВИДЕО ⟩ «Незабываемо!» Дочь американского сенатора обручилась в Юрмале
Дочь Марка Келли, основатель агентства цифрового маркетинга Rise & Shine Social Клэр указала, что момент был «незабываемым, значимым и особенным».
Клэр и вице-президент предприятия LifeSci Partners Майкл, проживающие в Нью-Йорке, отправились в Латвию вместе со своими друзьями Терезой и Павлом в недельный отпуск.
В последний вечер в Латвии перед вылетом на юг Франции группа друзей зарезервировала столик в одном из ресторанов Юрмалы. Майкл и Павел сказали, что весь день перед этим они играли в гольф, хотя на самом деле готовились к главному вечернему событию.
«На пляж в Юрмале мы пришли в 21:30, - рассказала Клэр. - Я немного тревожилась по поводу того, что явимся на ужин с опозданием, но Тереза и ее семья не казались напряженными, поэтому я не был столь нервозна, как обычно».
«Когда попали на пляж и начали идти через дюну, я увидела, что Майкл, красиво одетый, стоят с руками за спиной и самой большой ухмылкой на лице. Мне показалось странным, что он не бежит мне навстречу, как делает обычно, когда меня видит», - рассказала она.
Майкл продолжил стоять, а подруга Клэр Тереза начала снимать этот момент на видео.
«Наконец я поняла, что происходит, несмотря на то, что подумала, что это просто шутка. Так было до момента, пока он не достал самый большой букет цветов, которые я видела в своей жизни. Именно тогда я все и поняла», - рассказала Клэр.
Она продолжила: «Я бросила сумку, обувь и куртку и побежала к нему. Я немного растерялась, но все было идеально. Я подбежала к нему, он стратегически поставил меня именно туда, где мне нужно было быть на снимке моей мечты».
Тайну тщательно хранили - Майкл всего за несколько дней до этого рассказал близким друзьям о своих планах.
И, несмотря на то, что это стало сюрпризом для Клэр, Майкл планировал помолвку несколько месяцев, заранее рассказав об этом отцу Клэр - сенатору Келли.