ВИДЕО «Незабываемо!» Дочь американского сенатора обручилась в Юрмале

Дочь Марка Келли, основатель агентства цифрового маркетинга Rise & Shine Social Клэр указала, что момент был «незабываемым, значимым и особенным».

Клэр и вице-президент предприятия LifeSci Partners Майкл, проживающие в Нью-Йорке, отправились в Латвию вместе со своими друзьями Терезой и Павлом в недельный отпуск.

В последний вечер в Латвии перед вылетом на юг Франции группа друзей зарезервировала столик в одном из ресторанов Юрмалы. Майкл и Павел сказали, что весь день перед этим они играли в гольф, хотя на самом деле готовились к главному вечернему событию.

«На пляж в Юрмале мы пришли в 21:30, - рассказала Клэр. - Я немного тревожилась по поводу того, что явимся на ужин с опозданием, но Тереза и ее семья не казались напряженными, поэтому я не был столь нервозна, как обычно».

«Когда попали на пляж и начали идти через дюну, я увидела, что Майкл, красиво одетый, стоят с руками за спиной и самой большой ухмылкой на лице. Мне показалось странным, что он не бежит мне навстречу, как делает обычно, когда меня видит», - рассказала она.