ГАЛЕРЕЯ В Таллинне стартовал концерт Армина ван Бюрена!

Кроме того, на сцену выйдут специальные гости концерта в Таллинне: Даруде (Финляндия), Хэвиуэйт (Финляндия), Мисс Моник (Украина), Сет Хиллс (Нидерланды), Син Коул (Эстония).

Армин ван Бюрен известен не только как диджей, но и как успешный продюсер. Помимо карьеры диджея и создания музыки, Армин также является владельцем лейбла Armada Music, который стал одним из самых успешных лейблов в мире.