ФОТО И ВИДЕО В одном из крупнейших торговых центров Эстонии провели полное обновление: на открытие пришли и звезды!

Сегодня в Тарту Kaubamaja вновь открылся торговый зал. Всего за пару месяцев торговый центр сильно изменился. «Лучший магазин», - хвалят его многие посетители. Смотрите фото и видео с открытия!
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В полдень у входа в торговый зал Kaubamaja выстроилась длинная очередь. Люди с нетерпением ожидали возможности попасть в совершенно новый продуктовый магазин. На открытии всем посетителям предлагали бокал шампанского и закуски.
Мэр города Урмас Клаас и член правления Kaubamaja AS Эркки Лаугус торжественно перерезали ленту.