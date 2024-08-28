Адриано Челентано в Таллинне? Почти! В столице пройдет всемирно известное шоу

Адриано Челентано - это целая эпоха на эстраде и в кино. Его песни слушает весь мир, целые стадионы подпевали ему, а миллионы зрителей восхищались его ролями в кино. В этом году Адриано Челентано исполнилось 86 лет, он не ведет активной концертной деятельности, но творчеством певца поможет насладиться трибьют-шоу от официального двойника Адриано - Адольфо Себастьяни, который воспроизводит движения и манеру исполнения знаменитого артиста с максимальной точностью.

Сходство Адольфо с Адриано поражает не только внешним обликом и голосом. Двойник Челентано всегда охотно общается с поклонниками. Фото: Shutterstock

Челентано и Себастиани подписали контракт о сотрудничестве еще в 2002 году. Себастьяни - настоящая копия Адриано Челентано. Идентичны не только внешность, рост, телосложение, вес, но и голос. Благодаря своему музыкальному и актерскому таланту Адольфо подготовил потрясающую программу, собрав группу Adriano Celentano Tribute Show, которая очень популярна среди поклонников творчества итальянского певца.

Живой звук, яркие концертные номера, красивый шоу-балет, а самое главное -великолепный репертуар Адриано Челентано - все это несомненные преимущества коллектива Adriano Celentano Tribute Show. Шоу-программа Адольфо Себастьяни быстро стала популярной как в Италии, так и за рубежом, ее одобрил и сам Адриано Челентано.

Сходство Адольфо с Адриано поражает не только внешним обликом и голосом. На родине за свою манеру двигаться и держаться на сцене Адриано Челентано получил прозвище Molleggiato, что можно перевести как «подпружиненный». Адольфо полностью перенял уникальные манеры певца и во время шоу его практически невозможно отличить от Адриано. Особую ауру на концерте создает и душевная манера общения Себастьяни со зрителями. По завершению выступления он всегда охотно проводит фотосессию в образе Челентано.

Концерт Адольфо Себастьяни и Adriano Celentano Tribute Show пройдет во вторник, 24 сентября, в 19:00, в Таллинне, на сцене Центра русской культуры (Mere pst. 5). Билеты ищите ЗДЕСЬ!

Фото: Промо