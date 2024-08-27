Язык тела Кейт Миддлтон показал, как она на самом деле себя чувствует

Перевод: Влада Лаевалинд

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию Mirror, что язык тела Кэтрин с помощью тонких нюансов показал ее истинное состояние здоровья и самочувствие.

Принцессу запечатлели с широкой улыбкой во время оживленной беседы в автомобиле, выглядела Кэтрин расслабленной. За рулем находился ее муж, принц Уильям, и выражение лица Кейт излучало открытость, когда она болтала с ним. «Самым верным признаком хорошего настроения принцессы были ее зубы, сверкавшие в улыбке, когда она болтала со своим мужем Уильямом».

По словам Джуди, скулы принцессы также были красноречивым и добрым знаком, свидетельствующим о ее хорошем настроении и самоощущении, когда она говорила и смеялась. Кейт надела шляпку с перьями, что придало образу жизнерадостности.

Кейт присоединилась к своему мужу принцу Уильяму и королю и королеве в церкви Крати Кирк недалеко от Балморала, Шотландия. Король Карл и королева Камилла также были замечены по пути на службу. По прибытии монарха и его семью встречал почетный караул, состоящий из шотландских волынщиков.