ГОРОСКОП НА 24 АВГУСТА Весов ждет легкий, приятный день, а у Дев могут возникнуть трудности

Старайтесь избегать слишком долгих разговоров: они не только отнимают время, но и утомляют. Вторая половина дня - отличное время для общения. Можно договориться даже с теми, с кем долго не удавалось поладить. Полагайтесь на интуицию: она часто помогает понять, что на душе у окружающих. Будет шанс решить семейные проблемы, договориться с близкими о каких-то совместных действиях.

Овен

Дел оказывается гораздо больше, чем вы ожидали. Не исключено, что придется кардинально изменить планы и заниматься совершенно новыми делами, отложив все остальное. Но вряд ли вы станете жаловаться на жизнь. Радует возможность импровизировать, придумывать, изобретать. Скучать некогда, и вам это по душе. Вероятны необычные знакомства. Сегодня вы чаще обычного сталкиваетесь с людьми, которые ни на кого не похожи. Такие встречи производят сильное впечатление, а порой и перевернуть жизнь могут.

Телец

Благоприятный день, который вряд ли принесет серьезные поводы для волнений и тревоги. Возможны удачные совпадения. Они натолкнут вас на какие-то интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не спешите тратить полученное, и правильно делаете: эти деньги вскоре потребуются. Заметно меняются к лучшему отношения с близкими. Нет причин для споров и поводов для взаимных претензий, общение приносит радость. Влюбленным Тельцам вечер обещает романтические сюрпризы.

Близнецы