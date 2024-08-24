Лучше ничего не откладывать надолго. Начало дня будет удачным и плодотворным. Это подходящее время для того, чтобы завершить дела, начатые раньше, и приступить к чему-то новому.
ГОРОСКОП НА 24 АВГУСТА ⟩ Весов ждет легкий, приятный день, а у Дев могут возникнуть трудности
Старайтесь избегать слишком долгих разговоров: они не только отнимают время, но и утомляют. Вторая половина дня - отличное время для общения. Можно договориться даже с теми, с кем долго не удавалось поладить. Полагайтесь на интуицию: она часто помогает понять, что на душе у окружающих. Будет шанс решить семейные проблемы, договориться с близкими о каких-то совместных действиях.
Овен
Дел оказывается гораздо больше, чем вы ожидали. Не исключено, что придется кардинально изменить планы и заниматься совершенно новыми делами, отложив все остальное. Но вряд ли вы станете жаловаться на жизнь. Радует возможность импровизировать, придумывать, изобретать. Скучать некогда, и вам это по душе. Вероятны необычные знакомства. Сегодня вы чаще обычного сталкиваетесь с людьми, которые ни на кого не похожи. Такие встречи производят сильное впечатление, а порой и перевернуть жизнь могут.
Телец
Благоприятный день, который вряд ли принесет серьезные поводы для волнений и тревоги. Возможны удачные совпадения. Они натолкнут вас на какие-то интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Вы не спешите тратить полученное, и правильно делаете: эти деньги вскоре потребуются. Заметно меняются к лучшему отношения с близкими. Нет причин для споров и поводов для взаимных претензий, общение приносит радость. Влюбленным Тельцам вечер обещает романтические сюрпризы.
Близнецы
Первая половина дня будет очень беспокойной. Нужно сделать тысячу вещей, а вам не всегда понятно, за что браться в первую очередь. К счастью, рядом есть люди, с которыми можно посоветоваться. Часто знакомые подсказывают, как лучше поступить, потому что со стороны видят то, чего вы не заметили. Совсем иначе сложится первая половина дня. Она будет спокойной и плодотворной. Можно вернуться к старым делам и успешно завершить их. Но и в чем-то совершенно новом вы сможете добиться успеха. Тут помогут изобретательность и богатая фантазия.
Рак
Благоприятный день. У вас будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше; не упустите ее. Вероятен прогресс в деле, которому вы уже отдали немало сил. Оказывается, что все труды не были напрасными; это окрыляет. Некоторые Раки получат награду за работу, проделанную давным-давно. Легко научиться чему-то совершенно новому. Вы быстро запоминаете все, что хотя бы теоретически может пригодиться. К тому же вы задаете правильные вопросы и всегда обращаетесь с ними именно к тем людям, которые готовы поделиться своими знаниями и опытом.
Лев
Прислушивайтесь к подсказкам интуиции особенно внимательно: сегодня они будут точными и своевременными. Удастся быстро разобраться в сложной и неоднозначной ситуации, добиться успеха там, где другие потерпели неудачу. Проявляйте настойчивость; в ваших силах преодолеть любые преграды. День подходит для сложной ответственной работы. Вы не допускаете даже незначительных ошибок, уделяете внимание мелким деталям. Ваш серьезный подход к делам на многих производит хорошее впечатление. Вскоре вы получите интересные предложения.
Дева
Кое-какие трудности сегодня могут возникнуть, но нет сомнений в том, что вы с ними справитесь. Старайтесь действовать последовательно, избегать ненужной суеты. Ваши организаторские способности сегодня принесут пользу многим. Хорошо проходят встречи с людьми, от которых зависит развитие вашей карьеры. Вы способны произвести хорошее впечатление, рассказать о своих идеях и планах так, что к ним никто не останется равнодушным. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, со временем могут принять романтический характер.
Весы
Легкий день, приятный, интересный и вдохновляющий. У вас многое получается отлично; это касается и старых дел, и совершенно новых. Вероятны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление. Будет шанс пообщаться с людьми, чье мировоззрение сильно отличается от вашего. Нет сомнения в том, что из таких бесед вы извлечете немало пользы. Возможны удачные сделки и покупки. Вы не тратите деньги на пустяки. Интуиция помогает принимать верные решения, связанные с финансами и имуществом.
Скорпион
Не самый простой день с точки зрения общения. Отношения с окружающими порой складываются напряженно, иногда вы не можете договориться даже с теми, с кем прежде отлично ладили. Очень кстати окажутся ваши дипломатические способности. Благодаря им удастся избежать конфликтов, сгладить все острые углы. А вот для самостоятельной работы день отлично подходит. Когда никто не отвлекает вас, вы быстро справляетесь даже со сложными делами. Вечер приносит много новых идей. На их реализации вы сосредоточитесь в ближайшее время.
Стрелец
В начале дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Вы о многом мечтаете, с удовольствием фантазируете, вдохновенно строите иллюзии. А вот объективно оценить сложившуюся ситуацию и свои возможности удается не всем представителям знака. Совсем другой будет вторая половина дня. Это чрезвычайно плодотворное время, когда вы можете справиться даже с тем, что прежде не получалось. Будет шанс заключить очень выгодные сделки, вложить деньги в какой-то перспективный проект. У некоторых Стрельцов появятся влиятельные союзники.
Козерог
Противостоять соблазнам сегодня особенно трудно. Но идти на поводу у мимолетных желаний крайне нежелательно: они отводят вас все дальше и дальше от цели. Осторожнее с обещаниями: выполнить их может оказаться сложнее, чем вы ожидали. В середине дня возможны какие-то неудачные совпадения, неприятные сюрпризы. Но речь идет лишь о досадных мелочах, которые вскоре забудутся. Вечер – отличное время для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Легко произвести хорошее впечатление, ваше обаяние вряд ли кого-то оставит равнодушным.
Водолей
День сложится удачно, если вы сохраните спокойствие, постарайтесь не нервничать и не раздражаться из-за пустяков. Это не лучший день для того, чтобы выяснять отношения или обсуждать вопросы, прежде вызывавшие немало споров. Лучше отдать предпочтение приятной ни к чему не обязывающей беседе. Время разговоров на серьезные темы наступит позже. Привычная работа кажется скучноватой, но справляетесь вы с ней хорошо. Браться за что-то новое стоит в том случае, если вы уверены: рядом есть люди, готовые помочь и дать хороший совет.
Рыбы
Это не лучший день для того, чтобы браться за масштабные и сложные дела. Начатое часто сложно довести до конца: вы то отвлекаетесь, то скучаете, то просто теряете веру в успех. Хорошо, если рядом будет человек, способный поддержать и вдохновить вас, а также дать хороший совет. Мелкие задачи вы решаете быстро, ни одна из них не вызывает затруднений. Останется достаточно времени на отдых, общение с близкими. Можно планировать на вечер семейные мероприятия: будет много интересных разговоров, кто-то из родственников поделится отличными новостями.