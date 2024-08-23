ГОРОСКОП НА 23 АВГУСТА Тельцов ждут приятные неожиданности, а Водолеев – сложный день

Вторая половина дня – время, когда легко вспыхивают симпатии, каждую из которых можно принять за любовь с первого взгляда. Лучше не идти на поводу у мимолетных желаний. Вы наделаете глупостей, если будете следовать каждому своему порыву.

Овен

Сегодня вам нужно будет многое сделать. В первой половине дня добиться успеха, оказывается, не так уж трудно: вы хорошо знаете, к чему стремитесь, и быстро понимаете, как достичь цели. Многим Овнам в это время помогают друзья и новые знакомые, которым нравятся идеи представителей знака. Вторая половина дня – беспокойное время. Приходится исправлять чужие ошибки, а порой и удерживать близких от опрометчивых поступков. Вероятны незапланированные расходы. Лучше не спешить с покупками: спонтанные приобретения едва ли будут удачными.

Телец

День приятных неожиданностей и удачных совпадений. Чаще всего они просто поднимают настроение, но иногда могут стать началом больших перемен к лучшему. Прислушайтесь к интуиции: она поможет быстро разобраться в ситуации и подскажет, как лучше действовать. Радуют встречи с друзьями. Общение оказывается очень приятным: будут и интересные разговоры, и поводы для веселья. День подходит для разговоров о работе, профессиональных планах. Могут появиться неплохие идеи. Некоторые Тельцы найдут влиятельных союзников.

Близнецы