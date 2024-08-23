Подходящий день для того, чтобы наводить порядок и избавляться от всего, что стало ненужным или мешает двигаться вперед. Многие чувствуют, что готовы самостоятельно принять важные решения, и берутся за реализацию смелых планов, не ожидая конфликтов. Иногда это приводит к спорам, но серьезного конфликта все же удается избежать.
ГОРОСКОП НА 23 АВГУСТА ⟩ Тельцов ждут приятные неожиданности, а Водолеев – сложный день
Вторая половина дня – время, когда легко вспыхивают симпатии, каждую из которых можно принять за любовь с первого взгляда. Лучше не идти на поводу у мимолетных желаний. Вы наделаете глупостей, если будете следовать каждому своему порыву.
Овен
Сегодня вам нужно будет многое сделать. В первой половине дня добиться успеха, оказывается, не так уж трудно: вы хорошо знаете, к чему стремитесь, и быстро понимаете, как достичь цели. Многим Овнам в это время помогают друзья и новые знакомые, которым нравятся идеи представителей знака. Вторая половина дня – беспокойное время. Приходится исправлять чужие ошибки, а порой и удерживать близких от опрометчивых поступков. Вероятны незапланированные расходы. Лучше не спешить с покупками: спонтанные приобретения едва ли будут удачными.
Телец
День приятных неожиданностей и удачных совпадений. Чаще всего они просто поднимают настроение, но иногда могут стать началом больших перемен к лучшему. Прислушайтесь к интуиции: она поможет быстро разобраться в ситуации и подскажет, как лучше действовать. Радуют встречи с друзьями. Общение оказывается очень приятным: будут и интересные разговоры, и поводы для веселья. День подходит для разговоров о работе, профессиональных планах. Могут появиться неплохие идеи. Некоторые Тельцы найдут влиятельных союзников.
Близнецы
Стоит особенно внимательно прислушиваться к советам, если их дают давние знакомые. Такие люди часто видят то, чего не заметили вы, и могут подсказать, как лучше действовать. Не всем Близнецам сегодня удастся избежать трудностей, но нет сомнений в том, что представители знака преодолеют все испытания. Стоит быть осторожнее с деньгами. Не спешите с покупками, если речь идет о вещах, без которых можно обойтись. Сравните несколько вариантов, прежде чем делать окончательный выбор. Вечер подходит для общения с близкими, каких-то семейных мероприятий.
Рак
День полон неожиданностей. Трудно что-то планировать, потому что ситуация часто меняется, часто все складывается не так, как вы ожидали. Сегодня вам пригодится умение импровизировать и быстро принимать решения. Полагайтесь на интуицию: ее подсказки неизменно оказываются точными. Вероятны необычные встречи, знакомства, с которых начнется долгая и важная для вас дружба. У некоторых Раков может появиться новое увлечение, хобби, которое подарит массу позитивных эмоций. Вторая половина дня подходит для покупок, особенно крупных. Можно приобретать все, что пригодится для работы и учебы.
Лев
Лучше не торопиться. День неплохой и не особенно сложный, но поспешные решения редко оказываются удачными. Некоторые Львы к тому же выдают желаемое за действительное, не замечают очевидных вещей. Старайтесь не строить иллюзий. Если вы оцените ситуацию объективно, то наверняка поймете, как стоит действовать. Возможны неожиданные визиты, встречи с друзьями. Старые знакомые приносят приятные известия или делятся идеями, которые вам по душе. Вероятны небольшие денежные поступления, подарки и знаки внимания.
Дева
Утром возможны недоразумения, разногласия и споры. Не стоит принимать их близко к сердцу: речь идет о мелочах, которые вскоре просто забудутся. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, вы чувствуете себя гораздо спокойнее и увереннее. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы вернуться к каким-то старым делам, воплотить в жизнь то, что было задумано давным-давно. Все получится, если вы проявите настойчивость и будете достаточно терпеливы. Вечер подходит для романтического свидания. Общение с любимым человеком вдохновляет.
Весы
Начало дня подходит для общения с людьми, на которых вы хотели бы произвести хорошее впечатление. Вы знаете, как понравиться окружающим, и ведете себя так, что очаровываете всех. Даже те, кто обычно замечает только недостатки окружающих, не могут противостоять вашему обаянию. Многие захотят с вами подружиться. Вторая половина дня – подходящее время для домашних дел. Они не утомляют вас и не кажутся скучными. Близкие охотно помогают, часто их и просить об этом не приходится. Общие заботы помогают забыть о разногласиях прошлого.
Скорпион
Неплохой день. Не всегда у вас получается сразу осуществить задуманное, но вы не отказываетесь от своих целей. Настойчивость помогает преодолеть любые преграды. Не всегда ваши идеи понятны окружающим, но всем ясно, что спорить с вами бессмысленно. Пройдет немного времени, и станет совершенно очевидно: вы выбрали единственно верный путь к цели. День подходит для общения с теми, кто разделяет ваши интересы и увлечения. У таких людей вы учитесь тому, что вскоре обязательно пригодится. Вечер обещает романтические сюрпризы.
Стрелец
Утром стоит избегать долгих разговоров, а также обсуждения вопросов, из-за которых прежде уже возникали разногласия. Лучше вести приятные ни к чему не обязывающие беседы. Ищите повод посмеяться, развлекайтесь и развлекайте окружающих; вам удастся всех настроить на позитивный лад. Вторая половина дня проходит очень плодотворно. Это время, когда вы способны справиться с любыми делами. Интуиция подсказывает, как стоит действовать, и вы к ней прислушиваетесь. Вероятны неожиданные, но очень заманчивые предложения. На них вы согласитесь без долгих раздумий.
Козерог
День складывается неплохо. Он радует новыми возможностями. Например, у вас может появиться шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. Не исключено, что вы догадаетесь о желании любимого человека и поймете, что нужно сделать, чтобы оно сбылось. Осторожнее с новыми знакомыми. Сегодня вашу симпатию и доверие пытаются завоевать очень разные люди, чьи намерения не всегда прозрачны. Не спешите делиться своими секретами, рассказывать о далеко идущих планах. Вторая половина дня обещает удачные сделки, а также подарки, которым вы будете очень рады.
Водолей
День вряд ли будет простым и совершенно безоблачным. Но вы найдете способ преодолеть все преграды, справиться с трудностями. Будьте готовы экспериментировать, пробовать что-то новое, искать собственный путь к цели. Чужой опыт не всегда оказывается полезным, а победы часто сбивают с толку. Это подходящий день для того, чтобы делиться своими идеями, даже самыми смелыми. Вам удастся собрать команду единомышленников, вместе с которыми можно если не перевернуть мир, то заметно изменить его к лучшему. Ваш энтузиазм заразителен.
Рыбы
Легким, вдохновляющим и интересным будет начало дня. Это подходящее время для осуществления новых планов. Многое сразу получается хорошо, вашим смелым начинаниям сопутствует удача. Новым знакомым нравятся ваши идеи. Некоторые Рыбы сегодня найдут единомышленников, с которыми вскоре подружатся. Возможны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати: вы сможете сделать какие-то незапланированные покупки, порадуете близких. Вторая половина дня подходит для поездок, они подарят много позитивных эмоций.