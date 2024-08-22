Сотрудница супермакрета ложно обвинила клиента в краже бутылки водки

По словам родственницы клиента, сотрудница Rimi во всеуслышание обвинила члена ее семьи в том, что тот якобы разбил бутылку водки и украл другую. Позже выяснилось, что кражу совершил другой человек. По словам представителя Rimi, это была человеческая ошибка сотрудника.