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Сотрудница супермакрета ложно обвинила клиента в краже бутылки водки

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Клиент Rimi в кассе самообслуживания. Фото иллюстративное.
Клиент Rimi в кассе самообслуживания. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm / Sakala / Scanpix

По словам родственницы клиента, сотрудница Rimi во всеуслышание обвинила члена ее семьи в том, что тот якобы разбил бутылку водки и украл другую. Позже выяснилось, что кражу совершил другой человек. По словам представителя Rimi, это была человеческая ошибка сотрудника.

Перевод: Влада Лаевалинд

Анна рассказала изданию Postimees, как ее мать и отчим попали в очень неприятную ситуацию в таллиннском магазине Nurmenuku Rimi. Это магазин, в который семья Анны ходит на протяжении 17 лет.

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