Кейт Миддлтон в восторге: кто заботится о принцессе Шарлотте, пока ее мать болеет

Кейт Миддлтон этот год посвящает своему выздоровлению после того, как врачи диагностировали ей онкологию. Тем временем близкие люди из королевской семьи помогают ей с детьми.

Софи, которая замужем за принцем Эдвардом, является двоюродной тетей принцессы Шарлотты. Связь между ними была продемонстрирована на ряде королевских мероприятий, включая Trooping the Colour.

Инсайдеры рассказали о том, как недавно они проводили время вместе во время лечения Кейт Миддлтон от рака, а источники раскрывают, что Шарлотта и Софи, герцогиня Эдинбургская, отправились на шоппинг по магазинам в Челси и Найтсбридж.

«Между Софи и ее внучатой племянницей существует действительно теплая связь, что очень трогательно», - рассказал инсайдер.

Во время одной поездки на Кингс-роуд, которая включала визит в универмаг Peter Jones, к ним присоединилась дочь Софи, леди Луиза Виндзор, которой 20 лет. Источники сказали, что Луиза «обожает» Шарлотту, но проводит с ней мало времени, поскольку продолжает учебу в шотландском университете Сент-Эндрюс.

Считается, что принцесса Уэльская в восторге от теплых отношений дочери Шарлотты с Софи.