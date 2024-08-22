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Кейт Миддлтон в восторге: кто заботится о принцессе Шарлотте, пока ее мать болеет

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Фото: I-Images

Принцесса Шарлотта наслаждалась отдыхом с Софи, герцогиней Эдинбургской, и леди Луизой Виндзор, посетив Кингс-роуд для походов по магазинам, пишет The Sun.

Кейт Миддлтон этот год посвящает своему выздоровлению после того, как врачи диагностировали ей онкологию. Тем временем близкие люди из королевской семьи помогают ей с детьми.

Софи, которая замужем за принцем Эдвардом, является двоюродной тетей принцессы Шарлотты. Связь между ними была продемонстрирована на ряде королевских мероприятий, включая Trooping the Colour.

Инсайдеры рассказали о том, как недавно они проводили время вместе во время лечения Кейт Миддлтон от рака, а источники раскрывают, что Шарлотта и Софи, герцогиня Эдинбургская, отправились на шоппинг по магазинам в Челси и Найтсбридж.

«Между Софи и ее внучатой племянницей существует действительно теплая связь, что очень трогательно», - рассказал инсайдер.

Во время одной поездки на Кингс-роуд, которая включала визит в универмаг Peter Jones, к ним присоединилась дочь Софи, леди Луиза Виндзор, которой 20 лет. Источники сказали, что Луиза «обожает» Шарлотту, но проводит с ней мало времени, поскольку продолжает учебу в шотландском университете Сент-Эндрюс.

Считается, что принцесса Уэльская в восторге от теплых отношений дочери Шарлотты с Софи.

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