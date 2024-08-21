В Курской области погиб актер Евгений Шишов, поехавший на войну добровольцем

Как пишет российский пропагандистский телеграм-канал Shot, Шишов отправился на войну добровольцем, заключил контракт с Минобороны РФ в феврале 2024 года. 18 августа в ходе боев в Курской области он получил осколочное ранение и умер во время эвакуации в госпиталь.