В понедельник, 19 августа, культурный центр «Линдакиви» в столичном районе Ласнамяэ наполнился звуками оперной музыки и атмосферой предстоящего праздника. Здесь прошел концерт в преддверии Дня восстановления независимости Эстонии.
«Пусть наша страна будет свободной!» В Ласнаямэ прошел концерт ко Дню восстановления независимости Эстонии
Еще до начала концерта, зал быстро наполнился людьми. Несмотря на скромные размеры зала, все желающие смогли найти себе место.
Прежде чем на сцене появились музыканты, к зрителям обратился исполняющий обязанности старейшины района Ласнамяэ Кирилл Клаус. Его речь была проникновенной и трогательной, о чем говорили лица присутствующих. Поздравив всех с наступающим Днем восстановления независимости, он подчеркнул важность этого праздника для каждого жителя страны.
После его слов в зал вышли оперный певец Ясси Захаров и пианист Маргус Каппель. В тот момент, когда Захаров запел свою первую песню, зал замер. Все внимание зрителей было приковано к сцене.
Вскоре зал зааплодировал песни в исполнении Захарова тронули многих. Из уст рядом сидящих были слышны шептания о любви к голосу Ясси, а также песням из репертуара Георга Отса.
Среди гостей концерта была и жительница Ласнамяэ Трийну, для которой этот день был особенным. «Сегодня и мой день рождения», - с улыбкой делится она. «Я желаю Эстонии всего самого наилучшего. Независимость - это драгоценность, которую нужно беречь. Пусть наша страна будет свободной и открытой».
Надежда, одна из старших зрительниц, вспоминает сложные времена: «Многое уже забылось, возраст берет свое, но я помню, как после 90-х годов жизнь стала налаживаться. Все стало спокойнее». Для нее этот праздник - напоминание о том, что в борьбе за независимость заложено будущее спокойствие.
Сирье, еще одна слушательница концерта, выразила свою мысль о том, что День восстановления независимости напоминает нам о единстве, которого, по ее мнению, так не хватает в трудные времена: «Люди должны быть человечнее и помогать друг другу».
Кульминацией вечера стало исполнение Ясси Захаровым произведений Рейна Раннапа и Геннадия Подельского. Когда прозвучали последние ноты песни Mõtisklus, зал буквально взорвался аплодисментами, не утихая в течение нескольких минут. Раздавались возгласы «Браво!», и в этот момент чувствовалось, что в небольшом зале царит удивительное единство.