День отлично подходит для начала нового дела. Даже люди, которые обычно сомневаются в себе, сегодня уверены в успехе, и интуиция их не подводит. Легко будет найти единомышленников, договориться о сотрудничестве.
ГОРОСКОП НА 19 АВГУСТА ⟩ Овнам придется потрудиться, а у Дев вероятны перемены в деловых отношениях
У тех, кто прежде не ладил и спорил по любому поводу, будет шанс достичь компромисса. Нужно серьезно относиться к финансовым вопросам. Не стоит спешить с решениями, даже если речь идет о незначительных суммах, мелких покупках. Вечер – подходящее время для семейных мероприятий, встреч с родственниками и разговоров об общих делах.
Овен
Придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Сегодня мало что дается легко, порой даже самые простые дела отнимают больше времени и сил, чем вы предполагали. Но вы настойчивы и отступать перед преградами не собираетесь. Преграды это понимают и отступают сами. Вторая половина дня приносит массу отличных идей, в том числе таких, которые мгновенно заинтересуют всех. Многие готовы помочь в реализации задуманного. Выбирайте тех, с кем приятно будет иметь дело, ведь вам предстоит много времени провести вместе.
Телец
Отличный день для знакомств и встреч. Вы отлично ладите с людьми, быстро понимаете, что у них на душе. Возможны предложения о сотрудничестве. Некоторые Тельцы поймут: пришло время заняться тем, что их давно интересовало. Быстро найдутся желающие помочь, и вскоре вы достигнете первых успехов. Дел будет больше, чем обычно, но вряд ли вы станете жаловаться на усталость. Энергии у вас столько, что, кажется, нет ничего невозможного. И это не так уж далеко от истины. По крайней мере, вы определенно способны на то, что оказалось не по силам другим.
Близнецы
Прекрасный день, яркий и насыщенный. Он дает шанс реализовать самые смелые планы. Но нужно действовать быстро и решительно, чтобы не упустить благоприятный момент. Вам удастся заразить окружающих своим энтузиазмом; многие захотят помочь. Радует общение с друзьями: будет много интересных разговоров, увлекательных дел. Появятся новые планы, касающиеся поездок, досуга, хобби. Можно делать покупки; вы выбираете хорошие вещи, заключаете выгодные сделки. Вечер стоит провести спокойно – вы восстановите силы и подготовитесь к новым свершениям.
Рак
Непросто будет избежать разногласий и споров. Чаще всего причина их кроется в недопонимании, так что не жалейте времени на объяснения, даже если кажется, что речь идет о простейших вещах. Неожиданно на вашу сторону встают люди, от которых вы не ожидали поддержки. Новые союзники со временем станут друзьями. День хорошо подходит для приличных дел: вы отлично справляетесь с ними, не допускаете даже мелких ошибок. А вот браться за что-то новое стоит в том случае, если вы уверены, что никто не станет отвлекать вас или вмешиваться.
Лев
День начинается с приятных событий и хороших новостей. Не исключены встречи, которые поднимут настроение, и предложения, на которые захочется согласиться немедленно. У некоторых Львов появится шанс исправить ошибки, допущенные раньше, и они обязательно им воспользуются. Вторая половина дня проходит спокойнее. Будет возможность вернуться к делу, которому вы уже отдали немало времени. На этот раз вы добьетесь отличного результата и будете вполне довольны собой. Хорошо проходят встречи с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу, разделяющими ваши интересы.
Дева
День не самый простой: появляется много дел, требующих внимания, и не всегда ясно, за что браться в первую очередь. Вы во всем разберетесь, но потребуется немного времени, чтобы сориентироваться в ситуации. Не спешите. Хорошо дается сложная работа, потому что вы всегда знаете, на чем нужно сосредоточиться, на какие моменты обратить внимание. Многим Девам помогают опыт и знания, полученные давным-давно. Вечер подходит для важных разговоров. К вам прислушиваются даже те, кто прежде никогда не интересовался чужим мнением.
Весы
Приятный легкий день. Удачно решится вопрос, в последнее время беспокоивший и вас, и ваших близких. У многих Весов появится уверенность в завтрашнем дне, которой в последнее время не хватало. Полезно обсуждать рабочие планы: именно в таких беседах рождаются отличные идеи. Вы хорошо ладите с людьми, ко многим находите подход. Это часто помогает в делах: часто вам помогают просто потому, что вы произвели хорошее впечатление. Много ярких эмоций дарят поездки. Вдали от дома возможны приятные знакомства. Одно из них положит начало романтической истории.
Скорпион
Стоит поспешить, потому что особенно удачной будет первая половина дня. Она подходит для решения сложных вопросов: вы поймете, как лучше действовать, не допустите даже незначительных промахов. Вероятны перемены в деловых отношениях. Люди, с которыми прежде было трудно ладить, становятся более дружелюбными, охотно идут на контакт. Вторая половина дня проходит не столь плодотворно, но радует и она. Возможны романтические сюрпризы, встречи, которые запомнятся вам надолго.
Стрелец
Разногласий сегодня может быть больше, чем обычно. Часто вы провоцируете их сами: горячитесь из-за пустяков, порой высказываетесь очень резко, не задумываясь о реакции окружающих. Но долго спорить некогда, ведь дел у вас масса. Не исключено, что появятся совершенно новые рабочие задачи, и вы многому научитесь, решая их. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вторая половина дня будет проще и приятнее первой. Это время подходит для встреч с друзьями, импровизированных вечеринок, поездок в хорошей компании.
Козерог
Дел будет много. Часто они появляются совершенно неожиданно. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, и порой вас это раздражает. Но, совладав с эмоциями, вы поймете, как стоит расставить приоритеты, на чем сосредоточиться сейчас, а что отложить на потом. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Вторая половина дня – лучшее время для общения с людьми, которые вам дороги. Можно обсудить многие важные вопросы, не опасаясь, что возникнут какие-то разногласия, а несходство взглядов станет причиной взаимных обид.
Водолей
Старайтесь избегать споров. Это не так-то просто, особенно в первой половине дня. Может казаться, что окружающие не понимают очевидных вещей, все делают совсем не так, как следовало бы. Требуются терпение и тактичность; к счастью, у вас достаточно того и другого. Многие проблемы вы решаете совсем не так, как это сделали бы другие. Часто ваши идеи вызывают удивление и восхищение. Кто-то наверняка захочет помочь, и это станет началом прекрасной дружбы. Возможны знакомства, которые положат начало романтическим отношениям.
Рыбы
Стоит проснуться пораньше, потому что утро обещает быть исключительно удачным. Вы не станете терять время напрасно и успеете сделать гораздо больше, чем запланировали. В это время возможны приятные встречи, будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Вероятны денежные поступления и подарки. Впрочем, и день в целом будет очень неплох. Он отлично подходит для того, чтобы вернуться к старым делам: сейчас вы быстро доведете их до конца. Вечером можно принимать гостей, встречаться с друзьями. Рядом с вами никто не будет скучать.