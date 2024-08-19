ГОРОСКОП НА 19 АВГУСТА Овнам придется потрудиться, а у Дев вероятны перемены в деловых отношениях

Стрелец

Разногласий сегодня может быть больше, чем обычно. Часто вы провоцируете их сами: горячитесь из-за пустяков, порой высказываетесь очень резко, не задумываясь о реакции окружающих. Но долго спорить некогда, ведь дел у вас масса. Не исключено, что появятся совершенно новые рабочие задачи, и вы многому научитесь, решая их. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, вторая половина дня будет проще и приятнее первой. Это время подходит для встреч с друзьями, импровизированных вечеринок, поездок в хорошей компании.

Козерог

Дел будет много. Часто они появляются совершенно неожиданно. Трудно сосредоточиться на чем-то одном, и порой вас это раздражает. Но, совладав с эмоциями, вы поймете, как стоит расставить приоритеты, на чем сосредоточиться сейчас, а что отложить на потом. Стоит прислушаться к советам, которые дают старые знакомые. Вторая половина дня – лучшее время для общения с людьми, которые вам дороги. Можно обсудить многие важные вопросы, не опасаясь, что возникнут какие-то разногласия, а несходство взглядов станет причиной взаимных обид.

Водолей

Старайтесь избегать споров. Это не так-то просто, особенно в первой половине дня. Может казаться, что окружающие не понимают очевидных вещей, все делают совсем не так, как следовало бы. Требуются терпение и тактичность; к счастью, у вас достаточно того и другого. Многие проблемы вы решаете совсем не так, как это сделали бы другие. Часто ваши идеи вызывают удивление и восхищение. Кто-то наверняка захочет помочь, и это станет началом прекрасной дружбы. Возможны знакомства, которые положат начало романтическим отношениям.

Рыбы

Стоит проснуться пораньше, потому что утро обещает быть исключительно удачным. Вы не станете терять время напрасно и успеете сделать гораздо больше, чем запланировали. В это время возможны приятные встречи, будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Вероятны денежные поступления и подарки. Впрочем, и день в целом будет очень неплох. Он отлично подходит для того, чтобы вернуться к старым делам: сейчас вы быстро доведете их до конца. Вечером можно принимать гостей, встречаться с друзьями. Рядом с вами никто не будет скучать.