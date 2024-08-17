17 августа на сцене Таллиннского певческого поля выступила известная во всем мире группа - The Prodigy. Смотрите фото!
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Тысячи фанатов и дань памяти Киту Флинту: группа The Prodigy мощно выступила в Таллинне
Концерт начался со всеми любимой песни Breath. В память о Ките Флинте, который скончался в 2019 году, на экранах появилась голограмма с его изображением.
Несмотря на то, что мероприятие уже началось, люди продолжают стекаться к сцене - видно, что ни один настоящий поклонник не хочет упустить возможность стать частью этого события.