В субботу, 17 августа, Палдиски стал центром ярких событий и культурных мероприятий, отпраздновав День города с размахом. Смотрите галерею!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Безмерная радость: жители и гости Палдиски отпраздновали День города с размахом
Уже с самого утра городской парк наполнился посетителями благодаря ярмарке, которая привлекла множество жителей и гостей города. На прилавках можно было найти все - от деликатесов до уникальных рукодельных изделий.
Среди гостей ярмарки мы встретили Валентину и Георгия. «Мы узнали, что будет большое мероприятие, и решили сходить развеяться», - поделилась Валентина. «На ярмарке я приобрела себе красивую кофту, а муж купил что-то для рыбалки», - с улыбкой добавила она.