Кокаин и избиение девушки: что известно о скандале в королевской семье Норвегии

Мариус добавил, что Ребекка не заслужила такого отношения, а также чрезмерного внимания норвежских и иностранных СМИ, что мешает ей восстановиться сейчас.

Кроме того, в прессе писали, что в распоряжении полиции есть аудиозапись телефонного звонка сына принцессы Метте-Марит, который парень сделал уже после нападения. Мариус звонил Ребекке из королевской резиденции и угрожал сжечь ее имущество, если она не сделает, как он скажет.

После инцидента почти сразу в прессе появилось фото с места происшествия. На снимке можно увидеть разбитую люстру и нож, воткнутый в стену.

Мариус живет со своей 50-летней матерью в ее официальной резиденции Скаугум в Аскере, неподалеку от Осло. Отцом старшего сына кронпринцессы Метте-Марит является осужденный преступник Мортен Борг. Парень не претендует на норвежский престол и ушел из общественной жизни в 2017 году, чтобы продолжить обучение в США. Его данные даже были удалены с официальной страницы королевской семьи Норвегии в сети.

Мать-одиночка Метте-Марит вышла замуж за кронпринца Хокона в соборе Осло 25 августа 2001 года и в этом браке родились двое детей - будущая королева принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. На некоторых фото Мариус также появлялся с монаршими родственниками.

Первенец жены будущего короля Норвегии увлекается водными видами спорта и мотоциклами, иногда публикуя фото- и видеоотчеты на своей странице в соцсети. Судя по его аккаунту, Мариус также очень любит животных.