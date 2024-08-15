34 года назад, 15 августа, в автокатастрофе погиб легендарный советский рок-музыкант Виктор Цой. По этому случаю в Таллинне на горке Харью уже девятый год подряд проходит традиционный концерт «Песни Цоя». Смотрите галерею!
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни людей собрались на горке Харью: в Таллинне прошел концерт памяти лидера группы «Кино»
Только подходя к площади Вабадузе, сразу виднеется огромная толпа, которая резво поднимается по лестнице в сторону горьки Харью. Именно там уже девятый раз подряд 15 августа, в день гибели легендарного рок-музыканта Виктора Цоя, проходит вечер памяти.
Время 19:50, а горку Харью уже заполонили сотни, если даже и не тысячи людей. Их на самом деле много, и, отойдя в сторону, можно увидеть, как к сцене на возвышенности продолжают подниматься поклонники лидера группы «Кино».