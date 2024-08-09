Названа причина, по которой принц Уильям использовал вымышленное имя во время учебы в университете

Будущий наследник трона сначала изучал историю искусств в престижном университете, но затем переключился на географию. В июне 2005 года, когда принцу было 23 года, он окончил университет одновременно со своей возлюбленной Кэтрин, а шесть лет спустя они поженились на церемонии, которую называли свадьбой века.

Известно, что принцу с раннего детства приходилось жить под пристальным вниманием общественности, что усложняло его детство по сравнению с обычными детьми. Особое давление он испытал, когда его мать, принцесса Диана, трагически погибла в автокатастрофе. Поэтому во время учебы он стремился хотя бы немного отойти от центра внимания.

Принц Уильям не хотел, чтобы его знали как члена королевской семьи во время учебы в университете, и решил использовать псевдоним, хотя большинство его друзей, конечно, знали о его статусе.

Уильям попросил однокурсников называть его Стивом. Позже принцесса Кэтрин несколько раз нежно и с юмором упоминала его школьный псевдоним.