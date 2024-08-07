Ср, 7.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

МИЛОЕ ФОТО Инспектор Вилкур: в Ида-Харьюском отделении полиции появился новый член команды

Limon.ee
Copy
Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Ида-Харьюское отделение полиции поделилось в Facebook милым снимком хомячка! Он стал новым членом команды стражей порядка.

«Сотруднику Ида-Харьюского отделения полиции удалось завести себе хомяка во время визита домой. Теперь хомяк - новый ценный член команды», - пишут под милой фотографией, опубликованной в социальных сетях. Хомяка назвали Вилкур!

Очаровательный снимок растопил сердца пользователей Сети. «Какой милый... Инспектор Вилкур», - шутит один. «Такой милый дружочек и чудная кличка», - добавляет другой. «Самая милая новость!»

В комментариях кто-то спрашивает, зачем полицейские взяли собе хомяка. «Для благополучия животного», - отвечают стражи порядка. 

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх