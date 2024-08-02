Кейт Миддлтон планирует следующее появление на публике: где появится принцесса

Сейчас монаршая персона лечится от онкологии. Ее выходы на публику должны разрешить сначала врачи.

Будущая королева Великобритании очень хочет поехать в Париж, чтобы посмотреть на Олимпийские игры 2024 года.

«Принцесса хотела бы поехать на Олимпийские игры. У нее такие теплые воспоминания о Лондоне 2012 года, и она хочет поехать на другие Игры, пока они так близко от дома», - рассказывает инсайдер.

Уэльские через год после своей свадьбы посетили Олимпийские игры, которые тогда проходили в Лондоне. Они радовались, когда Крис Хой завоевал свое шестое олимпийское золото на велодроме, а также наслаждались просмотром тенниса, хоккея, плавания, легкой атлетики, гимнастики и футбола.

Впрочем, окончательное решение о визите в столицу Франции еще не принято, поскольку присутствие принцессы зависит от ее здоровья и от того, позволят ли путешествие врачи.

Онкобольная Кэтрин за 2024 год лишь дважды выходила официально на публику: она появилась на параде короля Trooping the Colour в июне и в финале мужского одиночного разряда на Уимблдоне через месяц.

Тем временем принц Уильям отправится посмотреть на некоторые соревнования по скалолазанию, которые начнутся в понедельник, 5 августа. Вероятно, что двое его старших детей, 11-летний принц Джордж, и 9-летняя принцесса Шарлотта, присоединятся к наследнику престола.