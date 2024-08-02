ГОРОСКОП НА 2 АВГУСТА Овны могут наделать глупостей, а Львам будет трудно сохранять спокойствие

Такие разговоры часто вдохновляют тех, кто не был уверен в успехе своих начинаний. Вероятны удивительные события, удачные совпадения, которые помогут по-иному взглянуть на привычные вещи, увидеть то, что прежде оставалось незамеченным.

Овен

Начало дня требует самообладания и терпения. Не стоит принимать решения в спешке, даже если кажется, что вы успели разобраться в ситуации и точно знаете, как следует поступать. Некоторые Овны сегодня особенно легко поддаются на провокации и могут наделать глупостей. Вторая половина дня складывается куда удачнее. В это время у вас многое получается отлично. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы реализовать какую-то смелую идею, взяться за то, к чему вы долго не решались подступиться. Перемены к лучшему возможны во всех сферах жизни.

Телец

Старайтесь не переживать по пустякам, особенно в первой половине дня. Утром едва ли удастся избежать напряженных моментов и споров из-за ерунды. Но к происходящему можно относиться с юмором, тогда все неприятности быстро останутся в прошлом. Вторая половина дня приносит интересные дела, на которых хочется сосредоточиться немедленно. Будет возможность научиться чему-то полезному или найти ответы на вопросы, которые прежде ставили вас в тупик. Это благоприятное время для общения с друзьями и другими близкими людьми.

Близнецы