Благоприятный день для общения. Сегодня договориться друг с другом и проникнуться взаимной симпатией могут даже люди, у которых нет ничего общего. На работе возможны споры, но они обычно полезны: помогают найти оптимальное решение, кратчайший путь к цели. Можно обсуждать долгосрочные планы, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 2 АВГУСТА ⟩ Овны могут наделать глупостей, а Львам будет трудно сохранять спокойствие
Такие разговоры часто вдохновляют тех, кто не был уверен в успехе своих начинаний. Вероятны удивительные события, удачные совпадения, которые помогут по-иному взглянуть на привычные вещи, увидеть то, что прежде оставалось незамеченным.
Овен
Начало дня требует самообладания и терпения. Не стоит принимать решения в спешке, даже если кажется, что вы успели разобраться в ситуации и точно знаете, как следует поступать. Некоторые Овны сегодня особенно легко поддаются на провокации и могут наделать глупостей. Вторая половина дня складывается куда удачнее. В это время у вас многое получается отлично. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы реализовать какую-то смелую идею, взяться за то, к чему вы долго не решались подступиться. Перемены к лучшему возможны во всех сферах жизни.
Телец
Старайтесь не переживать по пустякам, особенно в первой половине дня. Утром едва ли удастся избежать напряженных моментов и споров из-за ерунды. Но к происходящему можно относиться с юмором, тогда все неприятности быстро останутся в прошлом. Вторая половина дня приносит интересные дела, на которых хочется сосредоточиться немедленно. Будет возможность научиться чему-то полезному или найти ответы на вопросы, которые прежде ставили вас в тупик. Это благоприятное время для общения с друзьями и другими близкими людьми.
Близнецы
Отличный день для того, чтобы заниматься привычными делами. Они не покажутся утомительными или скучными, а результатов вы добьетесь отличных. Вероятны удачные совпадения, в том числе такие, благодаря которым вы сможете успешно решить очень важный вопрос. Важно не растеряться и по возможности быстро начать действовать. С новыми знакомыми порой бывает трудно поладить, а вот близких вы понимаете с полуслова. Это отличный день для обсуждения семейных дел и общих планов на будущее, в том числе и финансовых. Могут появиться отличные идеи, касающиеся бизнеса. В их реализации помогут родственники.
Рак
Вы настроены решительно, но порой слишком торопитесь. Дел больше, чем обычно, но лучше не пытаться успеть все, а подумать, нельзя ли отложить что-то на потом. Если вы правильно расставите приоритеты, то сможете избежать многих ошибок, недоразумений и напряженных моментов. День благоприятен для общения: вы легко находите подход к самым разным людям, можете многих убедить в своей правоте, заинтересовать и вдохновить. Не исключены необычные предложения. Вы не пожалеете, если ответите на них согласием. Новое знакомство может положить начало дружбе или романтической истории.
Лев
Утром может быть сложно сохранять спокойствие. Эмоциональный фон будет напряженным, не исключены сильные переживания, причина которых может быть незначительной. Часто вы тревожитесь из-за пустяков, и это мешает принять верное решение. Вторая половина дня будет гораздо благоприятнее во многих отношениях. Это плодотворное время, отлично подходящее для сложных и важных дел. Вы справляетесь с ними отлично, добиваетесь блестящего результата, почти не прикладывая для этого усилий. Вероятны хорошие новости издалека, а также встречи со старыми друзьями.
Дева
Плодотворный день, подходящий для решения сложных задач. Вы хорошо понимаете, как нужно действовать, чтобы достичь результата, и на пути не возникнет преграды, которая заставила бы вас остановиться. Сил порой приходится тратить много, но жаловаться вы на это едва ли станете. Многие готовы вам помочь, но не все делают это бескорыстно. Подумайте, какие ответные услуги вы могли бы оказать своим союзникам. Это пойдет на пользу отношениям. Вечер – отличное время для общения с родственниками, обсуждения семейных дел.
Весы
Старайтесь чаще проявлять инициативу: сегодня она уместна во всех сферах жизни. Возможно удачное решение рабочих вопросов, над которыми вы давно ломали голову. Некоторые Весы смогут сдвинуть с мертвой точки дела, казавшиеся безнадежными. Можно обсуждать со старыми знакомыми планы на будущее; вы получите толковые советы. Вы отлично ладите с окружающими. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Легко будет договориться о совместных действиях с новыми знакомыми: их буквально очаруют ваши идеи. Вечер обещает денежные поступления, неожиданные подарки и знаки внимания.
Скорпион
В начале дня придется понервничать. Поступает много противоречивой информации, и порой известия заставляют вас тревожиться. Важно как можно скорее все проверить: не исключено, что вас просто вводят в заблуждение. В остальном день благоприятен. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Открывается все больше новых возможностей. Вы чувствуете, что готовы действовать и способны добиться многого. Тут интуиция не ошибается, так что стоит перейти к решительным действиям. Радует общение с друзьями; они знают, как поднять вам настроение.
Стрелец
Утром появляется много хороших идей. Не всегда их можно воплотить в жизнь сразу, но позже вы наверняка вернетесь к задуманному. Стоит посоветоваться со старыми знакомыми; они наверняка подскажут, как лучше действовать. Позже нужно будет заняться рутинными делами, а некоторым Стрельцам к тому же придется вернуться к вопросам, которые они считали решенными давным-давно. Вряд ли тут вам кто-то поможет; лучше рассчитывать только на свои силы. Возможны какие-то приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с родственниками.
Козерог
Запаситесь терпением. Не все сразу получается хорошо, часто приходится приложить немало усилий, чтобы завершить начатое. Окружающие не всегда понимают вас правильно, часто придираются по пустякам или делают довольно бестолковые критические замечания. Старайтесь относиться к этому с юмором и не слишком переживать. Вскоре влияние позитивных тенденций усилится, общаться станет гораздо проще. Во второй половине дня полезно будет сменить обстановку. Можно съездить в какое-то новое место или просто погулять. Новые впечатления вдохновляют.
Водолей
Лучше ничего не откладывать надолго. Начало дня будет интересным и плодотворным. Можно сделать то, что прежде не получалось, справиться с какими-то сложными делами. У некоторых Водолеев появляются идеи, которые можно реализовать немедленно. Важно не терять время напрасно там, где дело касается финансов. Вторая половина дня проходит спокойно и лучше всего подходит для отдыха. Приятно будет повидаться со старыми знакомыми, они наверняка принесут вам хорошие новости. Порадует встреча с любимым человеком. Вы отлично проведете время.
Рыбы
В начале дня возможны какие-то мелкие неприятности, досадные происшествия. Серьезных последствий они иметь не будут, но настроение могут испортить. Старайтесь смотреть на вещи позитивно. Вас действительно ждет много хорошего, важно не растеряться и проявить инициативу. Во второй половине дня легко будет найти новых союзников. Некоторые Рыбы познакомятся с людьми, которые позже будут помогать представителям знака во всем. Отношения, прежде носившие исключительно деловой характер, могут стать менее формальными.