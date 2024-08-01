Отношения Гарри и Карла III стали напряженнее: король игнорирует просьбы сына о помощи

Увы, следующая попытка герцога Сассекского поговорить с отцом по душам оказалась тщетной - во время последнего визита принца в Лондон родня так и не встретилась, а после ситуация, как выяснилось, только ухудшилась. Друг принца рассказал Daily Mail, что Карл III больше не отвечает на звонки наследника. «Он для сына больше недоступен. Гарри пытался позвонить, чтобы узнать о здоровье, но эти звонки остались без ответа», - отметил собеседник.

Еще одним поводом поговорить с отцом для Гарри, как известно, является вопрос охраны. После отъезда принца и его супруги Меган Маркл в Америку правительство Великобритании решило, что они не имеют права на безопасность, которая финансируется налогоплательщиками. Ни просьбы, ни даже иск со стороны принца решение ведомства не изменили. Гарри думает, что его отец может повлиять на ситуацию.

Однажды герцог Сассекский публично обмолвился, что из-за этого он не хочет привозить на родину наследников, а любые попытки Меган купить билет он и вовсе пресекает. А Карл III сам недавно подумывал о приезде в Америку, чтобы повидаться с внуками.