Инсайдер расскрыл, почему Кейт Миддлтон едва не отказалась от королевского титула

После смерти королевы Елизаветы II ее старший внук с женой стали принцем и принцессой Уэльскими. Впрочем, все могло сложиться совсем иначе.

Жена принца Уильяма в свое время боялась, что ее будут сравнивать с покойной свекровью, принцессой Дианой, которая ранее носила титул принцессы Уэльской. После смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Кейт и Уильям также стали Уэльскими.

Мама принца Уильяма умерла в возрасте 36 лет в 1997 году в результате ДТП в Париже.

В новой книге «Кэтрин, принцесса Уэльская: биография», автор Роберт Джобсон утверждает, что когда-то Кейт верила, что откажется от этого титула.

«Кэтрин осознавала, что однажды ей придется идти по стопам своей покойной свекрови, но перспектива стать принцессой Уэльской имела привлекательность», - отметил Джобсон.

«Она знала, что ее неизбежно будут сравнивать с Дианой, чья преждевременная смерть спровоцировала такое цунами гнева и горя. И она была права. Сходства и различия между двумя женщинами разбирали до бесконечности и даже обсуждали в королевском доме», - добавил автор.

Джобсон добавил, что Кейт Миддлтон считала «все такие разговоры стрессовыми».

«Дошло до того, что она почувствовала, что может пойти за Камиллой», - пишет эксперт.

Камилла Паркер-Боулз решила стать герцогиней Корнуольской, когда вышла замуж за Карла, отказавшись от титула принцессы Уэльской.