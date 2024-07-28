Три музыканта-номинанта «Грэмми» из одной группы погибли в авиакатастрофе

Джейсон Кларк вместе с супругой Келли и дочерью Эмбер Кистлер погибли в минувшую пятницу, когда летели на выступление на круизном лайнере. Авиакатастрофа также унесла жизнь супруга Эмбер Натана.

Информацию о гибели музыкантов из Джорджии подтвердила младшая дочь Джейсона и Келли Отэм Нелон Стритман (она - четвертая участница The Nelons).

«Спасибо вам за молитвы, которые уже были обращены ко мне, моему мужу Джейми и нашему будущему мальчику, а также родителям Джейсона, Дэну и Линде Кларк. Мы ценим ваши постоянные молитвы, любовь и поддержку в предстоящие дни», - заявила она.

Согласно заявлению Департамента пожарной охраны округа Кэмпбелл (CCFD), к расследованию обстоятельств трагедии подключился Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

В результате крушения воздушного судна (это был одномоторный турбовинтовой Pilatus PC-12/47E) также погибли друг семьи и ассистент The Nelons Мелоди Ходжес и еще два пассажира, идентифицированные как Мелисса и Ларри Хейни. Последний, к слову, являлся председателем Департамента исполнения наказаний Джорджии (GDC).

Согласно заявлению компании Gaither Music Group, которая спонсировала музыкальный круиз, участники The Nelons «попали в трагическую смертельную авиакатастрофу в пятницу днем по пути на Аляску». Они должны были прилететь в Сиэтл (штат Вашингтон) и затем оттуда отправиться в круиз по Аляске.