Три участника семейного евангельского квартета The Nelons были среди семи пассажиров, разбившихся в авиакатастрофе на северо-востоке Вайоминга, сообщает Associated Press.
Три музыканта-номинанта «Грэмми» из одной группы погибли в авиакатастрофе
Джейсон Кларк вместе с супругой Келли и дочерью Эмбер Кистлер погибли в минувшую пятницу, когда летели на выступление на круизном лайнере. Авиакатастрофа также унесла жизнь супруга Эмбер Натана.
Информацию о гибели музыкантов из Джорджии подтвердила младшая дочь Джейсона и Келли Отэм Нелон Стритман (она - четвертая участница The Nelons).
«Спасибо вам за молитвы, которые уже были обращены ко мне, моему мужу Джейми и нашему будущему мальчику, а также родителям Джейсона, Дэну и Линде Кларк. Мы ценим ваши постоянные молитвы, любовь и поддержку в предстоящие дни», - заявила она.
Согласно заявлению Департамента пожарной охраны округа Кэмпбелл (CCFD), к расследованию обстоятельств трагедии подключился Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
В результате крушения воздушного судна (это был одномоторный турбовинтовой Pilatus PC-12/47E) также погибли друг семьи и ассистент The Nelons Мелоди Ходжес и еще два пассажира, идентифицированные как Мелисса и Ларри Хейни. Последний, к слову, являлся председателем Департамента исполнения наказаний Джорджии (GDC).
Согласно заявлению компании Gaither Music Group, которая спонсировала музыкальный круиз, участники The Nelons «попали в трагическую смертельную авиакатастрофу в пятницу днем по пути на Аляску». Они должны были прилететь в Сиэтл (штат Вашингтон) и затем оттуда отправиться в круиз по Аляске.
Отмечается, что самолетом управлял Хейни, при этом младшую дочь артистов и ее супруга оповестили о произошедшем после того, как они прилетели в Сиэтл на другом самолете.
В субботу представитель NTSB Кит Холлоуэй сообщил, что имеющиеся данные указывают на то, что самолет разбился из-за «неполадок с автопилотом во время полета». Предварительный отчет о катастрофе ожидается в течение месяца, однако окончательные итоги расследования могут быть подведены примерно через два года.
The Nelons была основана отцом Келли Кларк Рексом Нелоном в 1970-х годах. Участники группы были включены в Зал славы Ассоциации госпел-музыки (GMA) в 2016 году. Они становились лауреатами 10 премий GMA Dove Awards. Также музыканты трижды были номинированы на премию «Грэмми».
Келли Кларк, к слову, успела зарекомендовать себя и как актриса. Она снялась в научно-фантастическом телесериале «Воскрешение» (Resurrection) и документальном шоу «Охотник за убийствами» (Homicide Hunter).