Ненавидел больше всего: принц Гарри рассказал о комплексах принца Уильяма в детстве

По словам герцога Сассекского, принц Уэльский в детстве страдал от «синдрома смущенного старшего брата». В колледже Итона Уильям всячески его избегал, хотя Гарри не навязывался в его компанию.

В детстве Уильям и Гарри регулярно попадали в объективы фотографов, когда были вместе с принцессой Дианой. Знаменитый личный стиль невестки королевы Елизаветы ІІ был отображен в нарядах молодых принцев, которым она часто подбирала одинаковую одежду. По словам принца Гарри это очень злило его старшего брата. Герцог Сассекский утверждает, что Уильям «ненавидел», когда мама одевала их в одинаковые наряды, как маленьких детей.

Смущение принца Уильяма от того, что его застукали на публике в одинаковых нарядах с братом, возможно, перешло в теперешнюю жизнь. Своих сыновей, принца Джорджа и принца Луи за исключением школьной формы редко можно увидеть на публике в одинаковой одежде. Единственный раз, когда двух принцев видели в одинаково одетыми, был в этом году на Trooping the Colour, где оба были сфотографированы в элегантных костюмах и красных галстуках.

Также в своих мемуарах Spare Гарри утверждает, что Уильям страдал от «комплекса смущенного старшего брата в детстве». Во время учебы в престижном колледже, нынешний принц Уэльский однажды сказал ему притворяться, что они не знают друг друга. «Последние два года, как он объяснил, Итон был его убежищем. Никакого младшего брата, который бы ходил за ним по пятам, донимал его вопросами, навязывался в его кругу общения. Он выковывал свою собственную жизнь и не хотел от нее отказываться», - пишет Гарри.