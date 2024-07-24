Бывший служащий короля рассказал о характере Карла ІІІ

Король Карл ІІІ всегда очень хорошо подготовлен к любой встрече. Особенно его раздражает некомпетентность сотрудников.

Некоторые из людей, связанные по работе с королевской семьей, включая королевского корреспондента Дженни Бонда, признали, что король порой бывает вспыльчивым. Одним из инцидентов, который особенно продемонстрировал его характер, стал случай, когда он разозлился из-за протекающей авторучки в замке Хиллсборо в Северной Ирландии, через несколько дней после смерти королевы Елизаветы.

«У Карла может быть ужасный характер… Все, что он считает некомпетентностью, особенно ее выявляет. Он не терпит дураков. Справедливости ради надо сказать, скажет вам любой, кто с ним работал, он всегда очень хорошо подготовлен, хорошо разбирается в вопросах, касающихся людей, с которыми встречается. Король добросовестно и с уважением относится к экспертам», - рассказал о монархе инсайдер.

Его Величество ожидает, что окружающие будут оказывать ему такое же уважение. Король Карл может злиться на своих сотрудников, когда считает, что кто-то не выполняет свою работу должным образом или просто «ведет себя идиотски».

Инсайдер добавил: «В конечном счете, людям нравится работать на него, но все находятся под большим давлением, поскольку его офис невероятно загружен. Он совсем не монстр в офисе, но он человек, и он иногда срывается… К сожалению, иногда, когда это происходит, на него направлена ​​камера».

Подруга короля и королевы Камиллы на условиях анонимности также сообщила изданию: «Он, конечно, вспыльчивый человек, но с тех пор, как он стал жить с Камиллой, ему стало намного лучше. Каждый человек, независимо от его положения или статуса, ежедневно испытывает раздражение. Но буквально каждое движение монарха, каждый его жест подвергается пристальному вниманию».