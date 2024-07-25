Первая половина дня благоприятна. Это время, когда люди охотно и часто бескорыстно помогают друг другу, поэтому любые возникающие проблемы решаются быстро. Хорошо начинать новые рабочие проекты: в них можно быстро достичь первых успехов.
Весы получат отличные советы, а у Раков будет шанс исправить старые ошибки
Отношения с коллегами становятся менее формальными, есть шанс подружиться с теми, с кем прежде не удавалось поладить. Во второй половине дня нужно будет вернуться к каким-то старым делам: выяснится, что они не были завершены должным образом. Можно исправить ошибки, допущенные раньше, но это требует усилий, стараний и терпения.
Овен
Подходящий день для начала нового дела. Вы знаете, что вряд ли сможете быстро добиться успеха, но энтузиазма не теряете. Не исключено, что придется вступить в схватку с сильным противником. У вас есть все шансы одержать над ним верх. Многим Овнам сегодня помогает опыт, полученный раньше. Трудно удержаться от споров с теми, кто хоть в чем-то с вами не согласен. Помните, что доказать свою правоту часто проще делом. Увидев, что вы добились своих целей, критики будут вынуждены признать, что ошибались.
Телец
Благоприятный день для общения. Вы легко находите подход к самым разным людям. Можно поговорить с теми, кто прежде не понимал вас; на этот раз вы наверняка найдете общий язык. Будет возможность провести время со старыми друзьями. Они предложат что-то интересное, поделятся хорошими идеями. Многим Тельцам сегодня сложно сосредоточиться на делах, которые требуют аккуратности, внимания к мелким деталям. Хорошо, если рядом будет человек, способный вовремя указать на то, чего вы не заметили. Будет возможность решить какие-то важные финансовые вопросы. Тут вы не ошибетесь.
Близнецы
Люди тянутся к вам, вы рады завязать новые знакомства, пообщаться с теми, чьи интересы и взгляды на жизнь отличаются от ваших. Сегодня могут начаться и деловые, и романтические отношения. Многое будет зависеть от того, проявите ли вы инициативу. Для серьезных и ответственных дел это не самый подходящий день. Трудно довести начатое до конца, вы чаще обычного отвлекаетесь, а еще выдаете желаемое за действительное. Если рядом нет помощника, в котором вы уверены, проще будет отложить решение серьезных задач на потом.
Рак
Первая половина дня будет легкой, вдохновляющей и интересной. Это время удивительных событий, которые обрадуют вас и запомнятся надолго. Вероятны неожиданные встречи, приятные сюрпризы. Будет шанс исправить какие-то старые ошибки, наладить отношения, которые складывались напряженно из-за ваших промахов. Позже наступит более сложное время. Эмоциональный фон становится напряженнее, вы часто тревожитесь и переживаете из-за пустяков. Тут вам не помешает поддержка понимающего человека. Им может быть и старый друг, и кто-то из членов семьи.
Лев
Начинается день отлично. Вам удается сделать то, что прежде казалось почти невозможным, достичь каких-то важных целей. Обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, вы стараетесь из любой ситуации извлечь максимум пользы. Многие ваши идеи мгновенно получают поддержку. Часто воплотить их в жизнь помогают люди, от которых многое зависит. Вторая половина дня будет сложнее. Возможны задержки в делах, могут нарушаться старые договоренности. Некоторым Львам придется надолго отложить встречи, которых представители знака с нетерпением ждали.
Дева
Первая половина дня отлично подходит для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Не нужно делать ничего особенного, чтобы показать себя с лучшей стороны. Ведите себя естественно и непринужденно, этого будет достаточно. Вторую половину дня стоит посвятить полезным делам. Вспомните все, до чего в последнее время не доходили руки; сейчас самое время разобраться с этим. Вечер – хорошее время для учебы. Вы многое быстро запоминаете, часто на лету схватываете то, что может пригодиться. Вероятны хорошие новости.
Весы
Сегодня вам предстоит общаться с очень разными людьми. Каждый из них по-своему интересен; есть шанс узнать много нового. Не исключены знакомства, которые окажутся полезными с деловой точки зрения. Могут появиться хорошие идеи, касающиеся работы или бизнеса. Некоторые Весы получат отличные советы, которым вскоре последуют. Вторая половина дня будет насыщенной. Не исключены незапланированные поездки. Собираться в дорогу нужно будет быстро, но вы ничего не забудете и не перепутаете. В это же время возможны неожиданные визиты, странные встречи.
Скорпион
Решения, принятые сегодня, принесут вам немало пользы. Сейчас вы замечаете то, на что в другое время не обратили бы внимания, и делаете правильные выводы из своих наблюдений. Некоторые Скорпионы поймут, какие ошибки допустили раньше, и постараются их исправить. Возможны удачные совпадения, которые позволят вам заключить выгодные сделки. Благоприятный день для общения с близкими, отдыха в кругу семьи. Легко найти повод для домашнего праздника. Он всем поднимет настроение. Радует общение с любимым человеком. Романтическое свидание запомнится вам обоим.
Стрелец
Вы часто нервничаете из-за пустяков, принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Вероятны разногласия с близкими, мелкие споры. Они быстро утомят всех, если вы не положите им конец. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Если это вам удастся, вскоре и окружающие станут куда дружелюбнее и жизнерадостнее. Возможны успехи в делах, которые в последнее время казались вам безнадежными. Многим Стрельцам пригодится то, чему они научились в начале лета. Вероятны денежные поступления, возвращение старых долгов.
Козерог
Если вы запланировали на этот день важные дела, будьте готовы к тому, что с ними вряд ли удастся справиться быстро. Велика вероятность задержек, а также ошибок, из-за которых не получится завершить начатое. Могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше. Не исключено, что какие-то развлекательные мероприятия придется отменить. День подходит для спокойного отдыха, каких-то оздоровительных и профилактических мероприятий. Избегайте перегрузок и позаботьтесь о своем здоровье. Это позволит вам быть бодрыми и энергичными в течение всей следующей недели.
Водолей
Старайтесь не переживать из-за мелочей. День вряд ли обойдется без каких-то мелких трудностей и досадных недоразумений. Но не стоит переживать из-за них. Все возникающие проблемы вскоре решатся, причем вам даже прикладывать усилия для этого не придется. Сосредоточьтесь на каком-то важном деле. Едва ли вы сможете добиться выдающихся успехов, но все же к своей цели приблизитесь. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, совсем не похожими на ваших старых друзей. Не исключено начало захватывающей романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.
Рыбы
Отличный день для решения вопросов, связанных с финансами. Там, где дело касается денег, можно положиться на интуицию. Она неизменно подсказывает, как нужно действовать и что предпринимать, чтобы быстрее добиться успеха. Возможны очень удачные покупки, чрезвычайно выгодные сделки. В остальном день тоже неплох. Радует общение с друзьями и другими людьми, которые хорошо вас знают. Возможны удачные совпадения, с которых начнутся большие перемены к лучшему. Полезно проявлять инициативу во всех сферах жизни, делиться своими идеями и планами.