Весы получат отличные советы, а у Раков будет шанс исправить старые ошибки

Стрелец

Вы часто нервничаете из-за пустяков, принимаете близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Вероятны разногласия с близкими, мелкие споры. Они быстро утомят всех, если вы не положите им конец. Постарайтесь настроиться на позитивный лад. Если это вам удастся, вскоре и окружающие станут куда дружелюбнее и жизнерадостнее. Возможны успехи в делах, которые в последнее время казались вам безнадежными. Многим Стрельцам пригодится то, чему они научились в начале лета. Вероятны денежные поступления, возвращение старых долгов.

Козерог

Если вы запланировали на этот день важные дела, будьте готовы к тому, что с ними вряд ли удастся справиться быстро. Велика вероятность задержек, а также ошибок, из-за которых не получится завершить начатое. Могут нарушаться договоренности, достигнутые раньше. Не исключено, что какие-то развлекательные мероприятия придется отменить. День подходит для спокойного отдыха, каких-то оздоровительных и профилактических мероприятий. Избегайте перегрузок и позаботьтесь о своем здоровье. Это позволит вам быть бодрыми и энергичными в течение всей следующей недели.

Водолей

Старайтесь не переживать из-за мелочей. День вряд ли обойдется без каких-то мелких трудностей и досадных недоразумений. Но не стоит переживать из-за них. Все возникающие проблемы вскоре решатся, причем вам даже прикладывать усилия для этого не придется. Сосредоточьтесь на каком-то важном деле. Едва ли вы сможете добиться выдающихся успехов, но все же к своей цели приблизитесь. Вероятны необычные знакомства, встречи с людьми, совсем не похожими на ваших старых друзей. Не исключено начало захватывающей романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.

Рыбы

Отличный день для решения вопросов, связанных с финансами. Там, где дело касается денег, можно положиться на интуицию. Она неизменно подсказывает, как нужно действовать и что предпринимать, чтобы быстрее добиться успеха. Возможны очень удачные покупки, чрезвычайно выгодные сделки. В остальном день тоже неплох. Радует общение с друзьями и другими людьми, которые хорошо вас знают. Возможны удачные совпадения, с которых начнутся большие перемены к лучшему. Полезно проявлять инициативу во всех сферах жизни, делиться своими идеями и планами.