УЖЕ НА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ В парке Кадриорг состоится грандиозное празднование 306-летия

Кадриорг с момента основания был местом встречи культур. Над созданием разработанного римским архитектором Николо Микетти в 1718 году проектом дворца и парка работали мастера из Венеции, Стокгольма, Петербурга и Риги. Как тогда, так и сегодня Кадриорг открыт всему миру, сочетая в себе лучшие традиции культур разных стран.

Этим летом Кадриоргский художественный музей предлагает отправиться по следам испанского искусства, поскольку во дворце открыта выставка «España blanca y negra. Образы Испании от Фортуни до Пикассо». Обширная программа празднования 306-летия Кадриоргского дворца и парка от семейного мероприятия «Игры в дворцовом саду» и экскурсий до грандиозного концерта под открытым небом представляют разные грани испанской культуры.

Фото: Кадриоргский художественный музей.

Празднования откроют «Игры в дворцовом саду» – программа для детей и взрослых, где в ходе подвижных игр, творческих и образовательных заданий можно будет весело провести время, а также пополнить знания об испанской культуре. Игры в дворцовом саду пройдут с 12:00 до 16:00, в их проведении участвуют Кадриоргский художественный музей, Музей Миккеля, Детский музей МийаМилла и Домик Петра I. Все игры и мастер-классы под открытым небом бесплатные.