21 и 22 июля в парке и музеях Кадриорга пройдут праздничные мероприятия в честь дня рождения Кадриорга. В этом году отмечается 306 лет с момента основания дворца и парка. Помимо исторического и культурного наследия самого Кадриорга, празднования этого года представляют разные грани культуры и искусства Испании.
УЖЕ НА ЭТИХ ВЫХОДНЫХ ⟩ В парке Кадриорг состоится грандиозное празднование 306-летия
Кадриорг с момента основания был местом встречи культур. Над созданием разработанного римским архитектором Николо Микетти в 1718 году проектом дворца и парка работали мастера из Венеции, Стокгольма, Петербурга и Риги. Как тогда, так и сегодня Кадриорг открыт всему миру, сочетая в себе лучшие традиции культур разных стран.
Этим летом Кадриоргский художественный музей предлагает отправиться по следам испанского искусства, поскольку во дворце открыта выставка «España blanca y negra. Образы Испании от Фортуни до Пикассо». Обширная программа празднования 306-летия Кадриоргского дворца и парка от семейного мероприятия «Игры в дворцовом саду» и экскурсий до грандиозного концерта под открытым небом представляют разные грани испанской культуры.
Празднования откроют «Игры в дворцовом саду» – программа для детей и взрослых, где в ходе подвижных игр, творческих и образовательных заданий можно будет весело провести время, а также пополнить знания об испанской культуре. Игры в дворцовом саду пройдут с 12:00 до 16:00, в их проведении участвуют Кадриоргский художественный музей, Музей Миккеля, Детский музей МийаМилла и Домик Петра I. Все игры и мастер-классы под открытым небом бесплатные.
Парк Кадриорг и расположенные здесь музеи играют значительную роль в культурной жизни Эстонии и повседневной жизни жителей Таллинна. Заведующий Парка Кадриорг Айн Ярве подчеркивает экологическую и социальную составляющую самого обширного парка столицы: «Особенность парка в его многогранности – это симбиоз природы и человека. Парк Кадриорг осознает и со всей ответственностью продолжает исполнять роль ведущего парка Эстонии, не только внедряющего и распространяющего новые подходы, но и сохраняющего наследие прошлых эпох, причем не только как части городской природной зоны, но и важной составляющей культурной жизни города».
В день рождения Кадриорга, 22 июля, состоятся экскурсии для взрослых и молодежи. Познавательная прогулка «10 000 шагов по Кадриоргу», стартующая от Домика Петра I, охватывает объекты, которые сформировали Кадриорг. О многообразии видов деревьев и растений Кадриорга поведает в ходе экскурсии по парку Элле Пент. Кадриоргский художественный музей приглашает на особые экскурсии по выставке «España blanca y negra. Образы Испании от Фортуни до Пикассо», которые пройдут в музее, закрытом для обычного посещения.
Дата дня рождения Кадриорга – 22 июля 1718 – взята из походного журнала Петра I, где указано, что в этот день царь вместе с архитектором Николо Микетти были в роще у Ревеля и разметили место для будущего дворца и парка. Парк Кадриорг и Кадриоргский художественный музей отмечают день рождения Кадриорга уже 24-ый раз.
Долгую традицию комментирует директор Кадриоргского художественного музея Александра Мурре: «Для нас – "служителей" дворца и парка – очень важно помнить и чтить наследие прошлого, но в то же время идти в ногу со временем. Тематические летние празднования дают хорошую возможность для привлечения внимания широкой аудитории к истории и культурному наследию Кадриорга. Современная жизнь и история сочетаются хотя бы в том, что бывшая царская резиденция теперь художественный музей со значительными международными выставками, а элитарный сад стал любимым парком горожан, дарящим возможность наслаждаться многообразной природой, не выезжая из города».
Самым важным событием празднований является концерт-представление «Страстные ритмы Испании». В его программе любимые мелодии знаменитой оперы Жоржа Бизе «Кармен» в переложении для балета, а также напряженная и страстная музыка истинного фламенко.
Великолепное музыкальное представление раскроет во всем многообразии и красоте музыкальное и танцевальное население Испании, а также его влияния на всю европейскую культуру. Камерный оркестр ME106 исполнит сюиту «Кармен», сюжет которой передадут языком танца солисты фламенко. Танцевальные номера представления созданы специально для Кадриорга севильским легендарным танцором и хореографом фламенко Хосе Серрано и местной фламенко-знаменитостью Марией Ряак.
Билеты на концерт можно приобрести как в Fienta, так и в кассе Кадриоргского художественного музея.
Подробная программа празднований представлена на сайте Кадриоргского художественного музея.