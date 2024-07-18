Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст, которая родила второго ребенка в среду, 17 июля, поделилась в социальных сетях первым снимком с новорожденной дочерью.
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ФОТО ⟩ Второй раз ставшая матерью ведущая Kuuuurija Картин Луст поделилась милым моментом с новорожденной дочерью
«Вчера я была бессильна, но безмерно счастлива... Сегодня я в полном восторге! Но я не могу поблагодарить всех, кто прислал мне столько прекрасных пожеланий», - написала Луст в Instagram, добавив, что все пожелания были очень трогательными.