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ФОТО Второй раз ставшая матерью ведущая Kuuuurija Картин Луст поделилась милым моментом с новорожденной дочерью

Анналийза Кёсс
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Катрин Луст.
Катрин Луст. Фото: Mihkel Maripuu

Ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст, которая родила второго ребенка в среду, 17 июля, поделилась в социальных сетях первым снимком с новорожденной дочерью.

«Вчера я была бессильна, но безмерно счастлива... Сегодня я в полном восторге! Но я не могу поблагодарить всех, кто прислал мне столько прекрасных пожеланий», - написала Луст в Instagram, добавив, что все пожелания были очень трогательными.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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