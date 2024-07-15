Ярким, насыщенным и вдохновляющим будет начало дня. Многое становится возможным. Есть шанс достичь больших успехов, действуя быстро и решительно. Это чувствуют даже люди, которые обычно очень осторожны, крайне неохотно идут на риск, предпочитают пользоваться проверенными методами, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 15 ИЮЛЯ ⟩ У Весов не самый плодотворный день, а Водолеи останутся незамеченными
Вероятны какие-то удивительные события, неожиданные встречи. Появляются новые планы, часто связанные с большими переменами в жизни. Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее. Она подходит для общения с друзьями и другими близкими людьми. Можно проявлять инициативу в романтических отношениях.
Овен
Утро подходит для важных разговоров. Вы говорите то, что думаете, и это очень нравится окружающим. Людям, уставшим от намеков и неопределенности, приятно иметь с вами дело. Не исключено начало деловых или дружеских отношений. Недавние соперники могут встать на вашу сторону. Вторая половина для будет исключительно плодотворной. Вы можете добиться успеха в самых разных делах. Главное - подходить к ним творчески, импровизировать, искать собственные решения. Даже привычные дела становятся очень увлекательными.
Телец
Вы видите то, чего не заметили другие. Это помогает добиться успеха, блестяще справиться со сложными делами. Интуиция помогает найти общий язык с окружающими, подсказывает, что на уме у других людей. Это оказывается очень кстати на сложных деловых переговорах. Они закончатся самым благоприятным для вас образом. Но есть сфера, которая требует особой осторожности, - финансы. Там, где дело касается денег, лучше не спешить с решениями. Важна и разборчивость в контактах. Сегодня вы многим кажетесь легкой добычей; будьте готовы дать отпор.
Близнецы
Не все дается легко, но на пути не возникнет преград, которые могли бы заставить вас остановиться, отказаться от задуманного. Вы настойчивы и находите способ добиться своего, как бы ни складывались обстоятельства. Возможны приятные знакомства, интересные встречи. Вы всегда находите, о чем поговорить с людьми, и не ссоритесь с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. Легко подружиться с теми, кто вам нравится: просто будьте собой. Не исключено и начало романтических историй. Новые отношения могут развиваться стремительно.
Рак
Подходящий день для того, чтобы придумать что-то хорошее, сделать гениальное открытие или изобрести то, что необходимо абсолютно всем. Вы на многие вещи смотрите совсем не так, как окружающие, и это становится преимуществом. Рутинная работа кажется более утомительной и скучной, чем обычно, поэтому вы находите способ поручить ее кому-нибудь другому. Желающих помочь много, но не всегда они бескорыстны. Вечер подходит для встречи с друзьями: весело будет всем, а вы еще и узнаете что-то очень важное.
Лев
Все хорошо. Вряд ли вам сегодня придется о чем-то всерьез волноваться. Вы быстро добиваетесь успеха во многих делах, отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Помощь вам не нужна, но если кто-то предложит ее, лучше не отказываться. Ведь с сотрудничества может начаться долгая дружба. Дел может быть больше, чем обычно. Иногда они появляются совершенно неожиданно, поэтому приходится менять планы. Порой это раздражает, но в конце концов все неизменно складывается самым удачным для вас образом.
Дева
Начало дня наверняка порадует. Это время отличных идей, которые можно немедленно воплотить в жизнь. Появляются очень смелые планы, и сразу находятся люди, готовые помочь в их реализации. Прислушивайтесь к интуиции, когда будете выбирать союзников. Она обязательно подскажет, на кого можно положиться. Во второй половине дня возможны мелкие недоразумения, досадные проблемы. Вероятны разногласия с близкими. Но вы быстро найдете способ изменить ситуацию к лучшему. Важно проявить инициативу, не ждать, пока все удачно сложится само собой.
Весы
Не самый простой день, но плодотворный. Чаще обычного приходится заниматься чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Вас это совсем не радует. Важно не давать воли раздражению, сохранять хотя бы видимость самообладания. Так вы сможете избежать напряженных моментов, ссор. В работе помогает опыт, в личных отношениях стоит полагаться на интуицию. Следуя ее подсказкам, вы наверняка найдете ключ к сердцу человека, который вам особенно дорог. В конце дня вероятны романтические сюрпризы.
Скорпион
В начале дня сложно будет не сердиться из-за пустяков. Слова и поступки других людей кажутся странными, а порой и откровенно глупыми. Не спешите делиться своим мнением по этому поводу, если не хотите испортить отношения с окружающими. Потом настроение улучшится, и вы многое увидите в новом свете. Некоторые Скорпионы найдут ответы на вопросы, над которыми размышляли в последнее время. Другие представители знака поймут, где допустили ошибки, и исправят их. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре.
Стрелец
Лучше ничего надолго не откладывать. Если у вас появилась отличная идея, поторопитесь ее реализовать. Промедление может все испортить. Не стоит вести долгих разговоров с малознакомыми людьми, делиться своими секретами. Чужие дела тоже лучше не обсуждать: случайные слова могут иметь неприятные последствия. Подходящий день для учебы, а также любых занятий, требующих размышлений, внимания к деталям, сосредоточенности. Не сердитесь на тех, кто вас отвлекает: обычно люди делают это из лучших побуждений.
Козерог
Сложный день, но чрезвычайно плодотворный. Вы способны справиться с проблемами, которые других поставили в тупик. Многим Козерогам пригодится старый опыт. Благодаря тому, чему научились давным-давно, вы быстро примете верные решения. Едва ли удастся избежать споров. Окружающие часто не понимают, почему вы действуете так, а не иначе. Все ждут объяснений, а вы совсем не хотите тратить на это время. Иногда можно добиться успеха, действуя самостоятельно. Но будут и случаи, когда поддержка не помешала бы. Тут придется приложить усилия, чтобы договориться с помощниками.
Водолей
День, когда проявляются ваши лучшие качества. Они не остаются незамеченными. Люди, которые прежде недооценивали вас или просто не замечали, поймут, что ошибались. Легко будет найти новых союзников. Некоторые Водолеи получат поддержку влиятельных людей, это поможет достичь профессиональных успехов. В личных отношениях также вероятны перемены к лучшему. Сегодня вы особенно искренни и откровенны, это позволяет избежать недопонимания и взаимных претензий. Вероятны романтические сюрпризы и знаки внимания, которым вы будете рады.
Рыбы
Вы настроены решительно и готовы приложить усилия, чтобы достичь цели. Едва ли кто-то осмелится встать у вас на пути, а если такой неразумный человек все же найдется, то вскоре об этом пожалеет. Многие ваши идеи мгновенно получают поддержку. Не исключено, что именно с сегодняшних переговоров и обсуждений начнутся важные перемены к лучшему. Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Некоторым Рыбам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. Лучше не спешить с покупками: вам потребуется время, чтобы выбрать из нескольких вариантов лучший.