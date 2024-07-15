ГОРОСКОП НА 15 ИЮЛЯ У Весов не самый плодотворный день, а Водолеи останутся незамеченными

Рак

Подходящий день для того, чтобы придумать что-то хорошее, сделать гениальное открытие или изобрести то, что необходимо абсолютно всем. Вы на многие вещи смотрите совсем не так, как окружающие, и это становится преимуществом. Рутинная работа кажется более утомительной и скучной, чем обычно, поэтому вы находите способ поручить ее кому-нибудь другому. Желающих помочь много, но не всегда они бескорыстны. Вечер подходит для встречи с друзьями: весело будет всем, а вы еще и узнаете что-то очень важное.

Лев

Все хорошо. Вряд ли вам сегодня придется о чем-то всерьез волноваться. Вы быстро добиваетесь успеха во многих делах, отлично справляетесь с тем, что не удалось другим. Помощь вам не нужна, но если кто-то предложит ее, лучше не отказываться. Ведь с сотрудничества может начаться долгая дружба. Дел может быть больше, чем обычно. Иногда они появляются совершенно неожиданно, поэтому приходится менять планы. Порой это раздражает, но в конце концов все неизменно складывается самым удачным для вас образом.

Дева