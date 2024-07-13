После выступления на украинской свадьбе: россияне хотят дать Галкину новый статус

Пропагандистам не понравились действия артиста. Поэтому они начали срочно писать заявления, чтобы признать «иноагента Галкина», как его называют сейчас в РФ, официальным «предателем» страны. Россияне из организации «Сорок сороков» также обвинили юмориста в финансировании ВСУ, передает Unian.

«Участники движения "Сорок сороков" обратились в СК РФ с просьбой проверить Галкина на предмет спонсирования ВСУ, что подпадает под статью 275 УК РФ - Государственная измена», - написали пропагандисты.

Как пишут некоторые СМИ, за выступление на свадьбе пары из Украины Галкин получил около 100 000 евро и якобы часть этих средств перечислил на поддержку украинской армии.

Однако сам Галкин пока не комментировал новые заявления пропагандистов. А лишь проанансировал свои будущие концерты в Юрмале.