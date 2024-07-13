СТРАШНО КРАСИВО Какие растения и цветы опасны для ваших питомцев

Ветврач-гастроэнтеролог Анастасия Фомина рассказала, на какие растения и цветы нужно обратить особое внимание и оградить любимого питомца от контакта с ним, пишет WomanHit.

Ядовитые растения для кошек

Если в доме есть кошка, будьте аккуратны, принося в дом эти растения или высаживая их на дачном участке. Они могут вызывать аллергическую реакцию, поражение нервной системы, рвоту, диарею и даже судороги, предупреждает Анастасия.

В квартире: азалия, семейство Ароидные (монстера, каладиум, диффенбахия), бегония, гиппеаструм, спатифиллум, гортензия, фикус, герань, алоэ.

Букеты: тюльпан, хризантема, лилия, антуриум.

В холодильнике: петрушка, лук, чеснок, щавель, ревень, брокколи, редис, капуста.

В саду и на дачном участке: люпин, ландыш, гиацинт, нарцисс, борщевик, рододендрон.

Токсичные растения для собак

Поедание этих растений грозит собакам кишечными расстройствами. Чрезвычайно ядовиты для вашего хвостатого друга ягоды ландыша — отравление ими может привести к более серьезным последствиям.

В квартире: гортензия, ирисы.

Букеты: хризантема.

В саду и на дачном участке: пион, люпин, гиацинт, сирень, ландыш, нарцисс, клещевина.