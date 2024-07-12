Умерла звезда фильма «Сияние» Шелли Дюваль

Актриса умерла в своем доме в городе Бланко (штат Техас). Сообщается, что причиной смерти стали осложнения после диабета. «Моя дорогая, милая, замечательная спутница жизни и подруга покинула нас. Слишком много страданий было в последнее время, теперь она свободна. Улетай, прекрасная Шелли», - сказал Гилрой. Известно, что в последние годы она страдала также психическим расстройством и чувствовала себя очень подавленной.

В основном Шелли Дюваль запомнилась зрителям по роли Венди Торрес в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». «Режиссер заставлял меня плакать по 12 часов в день несколько недель подряд. Я никогда больше не отдам столько сил. Если вы хотите испытывать боль и называть это искусством - вперед, но не со мной», - рассказывала она в 1981 году в интервью журналу People. Чтобы быть расстроенной, она слушала перед съемками грустную музыку или думала о чем-то печальном. Но в итоге сами съемки стали для нее сплошным мучением: в одном из отчетов говорится, что ее заставили исполнить культовую сцену с бейсбольной битой 127 раз.