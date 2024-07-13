ГОРОСКОП НА 13 ИЮЛЯ Стрельцов ждут разногласия, Рыб - неприятности

Стрелец

В начале дня будет сложно избежать разногласий и споров. Вы более раздражительны, чем обычно, а окружающие как будто нарочно испытывают ваше терпение. Лучше отложить обсуждение важных вопросов; чуть позже договориться обо всем станет гораздо проще. Вторая половина дня – время, когда вам везет практически во всем. Удачно для вас решаются важные деловые и финансовые вопросы. Некоторые Стрельцы завяжут полезные знакомства, найдут новых союзников, с которыми вскоре подружатся. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.

Козерог

Не переоценивайте свои возможности. Это благоприятный день, но все же вряд ли вы сможете добиться всего, чего захотите. Подумайте, кто мог бы вам помочь; рядом есть люди, на которых можно положиться. Старайтесь не рисковать деньгами и не тратить их на пустяки. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что не стали спешить с решением финансовых вопросов. В первой половине дня возможны напряженные моменты, а вторая будет радовать. Вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Случайная встреча может положить начало красивой романтической истории.

Водолей

Это не самый плодотворный день, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на грандиозные успехи и выдающиеся победы. Вероятны задержки в делах. Порой кажется, что добиться нужного результата вовсе не удастся. Но не падайте духом! Все получится, если вы не сдадитесь раньше времени. Будет возможность приятно провести время с близкими, уделить внимание семейным делам. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы дружили давным-давно. Общение окажется очень приятным.

Рыбы

В начале дня возможны напряженные моменты и мелкие неприятности. Может быть трудно собраться с мыслями, принять взвешенное решения. Не помешает совет человека, которому вы доверяете. Старые друзья рядом, и всегда можно обратиться к ним за поддержкой. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Улучшается настроение, открывается все больше новых возможностей. Вы деятельны и решительны, готовы потрудиться, чтобы достичь своих целей. Это очень нравится окружающим. Многие рады возможности пообщаться и подружиться с вами.