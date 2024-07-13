Необдуманные поступки сегодня могут совершать даже те, кто обычно гордится своей осторожностью и предусмотрительностью. Многие склонны к легкомыслию, полагаются на везение там, где стоило бы рассчитывать на собственные силы. К счастью, все это не будет иметь серьезных последствий.
ГОРОСКОП НА 13 ИЮЛЯ ⟩ Стрельцов ждут разногласия, Рыб - неприятности
Если проблемы все же возникают, их быстро удается решить. Вероятны перемены в отношениях с близкими. Не исключены споры и даже ссоры, за которыми последуют бурные примирения, которые обрадуют всех. Старайтесь не горячиться, когда речь идет о важных вещах. Терпение и самообладание помогут избежать напряженных моментов.
Овен
День необыкновенных идей. Они появляются у вас с самого утра, но благоприятный момент для осуществления задуманного наступит позже. Вы неплохо ладите с людьми, часто понимаете, что на душе у тех, кого вы едва знаете. Вероятно начало сотрудничества, плодотворной работы. Привычные дела кажутся скучными, хочется поручить их кому-то другому. Но лучше справиться самостоятельно: так вы гораздо быстрее добьетесь нужного результата. Будет возможность провести время со старыми друзьями, другими людьми, с которыми вы давно не виделись. Вероятны романтические сюрпризы.
Телец
Если вы планируете на этот день какое-то важное дело, будьте готовы к тому, что заниматься им придется в одиночку. Даже люди, прежде не раз вас поддерживавшие, сейчас вряд ли смогут прийти на помощь. Вы и сами со всем справитесь, но это потребует времени и усилий. Хорошо учиться новому: вы все схватываете на лету, мгновенно запоминаете то, что может пригодиться. Некоторые Тельцы найдут ответы на вопросы, о которых много размышляли в последнее время. Вечер порадует приятными сюрпризами влюбленных представителей знака. Могут сбыться самые смелые мечты.
Близнецы
Начало дня будет отличным. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, быстро добиваетесь первых успехов. Окружающим ваши планы порой кажутся слишком смелыми. Но вы не сомневаетесь, что добьетесь успеха, и правильно делаете. Звезды на вашей стороне, у вас все получиться. В середине дня возможны напряженные моменты. Чаще всего они возникают, когда вы занимаетесь тем, что важно для других. Приходится тратить на объяснения время, которое вы хотели бы провести с большей пользой. Позже влияние позитивных тенденций усилится, вечер подарит много позитивных эмоций.
Рак
Отличный день, насыщенный и важный. Что бы вы ни задумывали, знайте: шансы добиться успеха высоки. Но вряд ли вы быстро одержите первые победы. Лучше запастись терпением и настойчивостью, тогда никакие преграды вас не остановят. День подходит для общения. Вы ладите даже с теми, с кем прежде никак не удавалось договориться. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что ошибались. Будет возможность исправить старые ошибки, восстановить отношения, о разрыве которых вы сожалели. Вечером возможны денежные поступления, которые окажутся очень кстати.
Лев
Не переживайте из-за мелочей. В начале дня возможны напряженные моменты, порой не все идет по плану, и это заставляет нервничать. Но вскоре станет совершенно ясно, что обстоятельства складываются самым благоприятным для вас образом. Тут-то и наступит благоприятное время для решительных действий. Вторая половина дня – подходящее время для отдыха и приятного общения. Избегайте стрессовых ситуаций, занимайтесь тем, что помогает настроиться на позитивный лад. Можно вернуться к давнему хобби, оно вновь подарит позитивные эмоции.
Дева
Не спешите. День начинается спокойно, размеренно. Первая его половина подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше. Чуть позже вы сможете взяться за что-то новое, но прежде проанализируйте старые ошибки; это позволит избежать досадных промахов в будущем. Вы хорошо ладите с людьми. Вторая половина дня – отличное время для обсуждения важных и сложных вопросов. Вы сможете найти общий язык даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Многие хотят познакомиться с вами поближе. Возможно начало дружеских или романтических отношений.
Весы
Подходящий день для того, чтобы взяться за что-то новое и необычное. Вы быстро добиваетесь первых успехов, они окрыляют и вдохновляют. Если позже на пути возникнут преграды, вы сможете их преодолеть. Возможны приятные встречи, в том числе со старыми знакомыми, по которым вы скучали. Найдется масса интересных тем для разговора, могут появиться и общие планы. Вторая половина дня подходит для встречи с любимым человеком, романтической прогулки или поездки туда, где хорошо вам обоим.
Скорпион
В начале дня многое кажется простым, но чуть позже может выясниться, что вы упустили из виду какие-то важные детали. Поэтому лучше не торопиться с решениями и выводами. Не стоит и давать обещания до полудня: сдержать их будет сложнее, чем вы думаете. Вторая половина дня приносит хорошие идеи. Приятно, что можно воплотить задуманное в жизнь немедленно. Вам хочется действовать, и сейчас можно быстро добиться успеха. Многим Скорпионам везет там, где дело касается денег. Вероятны удачные покупки и сделки.
Стрелец
В начале дня будет сложно избежать разногласий и споров. Вы более раздражительны, чем обычно, а окружающие как будто нарочно испытывают ваше терпение. Лучше отложить обсуждение важных вопросов; чуть позже договориться обо всем станет гораздо проще. Вторая половина дня – время, когда вам везет практически во всем. Удачно для вас решаются важные деловые и финансовые вопросы. Некоторые Стрельцы завяжут полезные знакомства, найдут новых союзников, с которыми вскоре подружатся. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.
Козерог
Не переоценивайте свои возможности. Это благоприятный день, но все же вряд ли вы сможете добиться всего, чего захотите. Подумайте, кто мог бы вам помочь; рядом есть люди, на которых можно положиться. Старайтесь не рисковать деньгами и не тратить их на пустяки. Позже вы не раз поблагодарите себя за то, что не стали спешить с решением финансовых вопросов. В первой половине дня возможны напряженные моменты, а вторая будет радовать. Вероятны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Случайная встреча может положить начало красивой романтической истории.
Водолей
Это не самый плодотворный день, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на грандиозные успехи и выдающиеся победы. Вероятны задержки в делах. Порой кажется, что добиться нужного результата вовсе не удастся. Но не падайте духом! Все получится, если вы не сдадитесь раньше времени. Будет возможность приятно провести время с близкими, уделить внимание семейным делам. Не исключено, что напомнят о себе люди, с которыми вы дружили давным-давно. Общение окажется очень приятным.
Рыбы
В начале дня возможны напряженные моменты и мелкие неприятности. Может быть трудно собраться с мыслями, принять взвешенное решения. Не помешает совет человека, которому вы доверяете. Старые друзья рядом, и всегда можно обратиться к ним за поддержкой. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Улучшается настроение, открывается все больше новых возможностей. Вы деятельны и решительны, готовы потрудиться, чтобы достичь своих целей. Это очень нравится окружающим. Многие рады возможности пообщаться и подружиться с вами.