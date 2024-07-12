Звезда сериала «Альф» найден мертвым в машине со своим мопсом

Сведения о смерти актера только сейчас подтвердили в офисе судебно-медицинского эксперта по округу Марикопа, штат Аризона.

В свою очередь, источник TMZ рассказал, что тело артиста было найдено 13 июня в его автомобиле на парковке возле банка в городе Пеория. В салоне также лежала мертвой его собака Грегори.

По словам старшей сестры Грегори актера Ребекка Херцберг-Пфаффингер, официальная причина смерти пока не установлена. Мопс по кличке Ганс был его собакой-компаньоном для эмоциональной поддержки.

Как отметила женщина, ее брат мог заснуть в автомобиле после посещения банка и умереть от теплового удара. Известно, что днем 12 июня температура в Пеории превышала 42 градуса Цельсия.

Сестра покойного также отметила, что актер страдал депрессией, биполярным расстройством и нарушениями сна. Из-за этого он мог не спать по несколько суток подряд.