Сегодня в Таллинн прибывает крупнейшая в мире учебная парусная регата Tall Ship Races с 60 большими парусными судами.
ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! ⟩ Гавани Таллинна заполнены большими парусными судами
Самые большие парусники имеют длину почти сто метров и останавливаются у круизного причала Старого порта. Корабли чуть меньшего размера ходят в Летной гавани и Ноблесснер.
Фестиваль Tall Ships Races откроется сегодня вечером концертом «Lainel» в Летной гавани, где выступит трио Лийси Койксон, Марти Тярн и Сандер Мелдер, к которым присоединятся Вальтер Соосалу, Анетт Кульбин и Роберт Линна.