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ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! Гавани Таллинна заполнены большими парусными судами

Limon.ee
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Сегодня в Таллинн прибывает крупнейшая в мире учебная парусная регата Tall Ship Races с 60 большими парусными судами.

Самые большие парусники имеют длину почти сто метров и останавливаются у круизного причала Старого порта. Корабли чуть меньшего размера ходят в Летной гавани и Ноблесснер.

Фестиваль Tall Ships Races откроется сегодня вечером концертом «Lainel» в Летной гавани, где выступит трио Лийси Койксон, Марти Тярн и Сандер Мелдер, к которым присоединятся Вальтер Соосалу, Анетт Кульбин и Роберт Линна.

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