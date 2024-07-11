ЖИЗНЬ В ДОСТАТКЕ Глоба предрек четырем знакам время сладких искушений и удачи

«Белая и Черная Луна находятся в благоприятном аспекте что сделает извечную борьбу между силами Света и Тьмы не столь явной», - пояснил астролог Павел Глоба.

Черная Луна в Весах окажет самое большое влияние на представителей знака Овна, которые извлекут для себя немало выгод этим летом, в том числе и материальных.

Жизнь в достатке - мечта любого человека. И здесь Овнам никто и ничто не сможет помешать. Астролог посоветовал при необходимости решительно разрубать гордиев узел обстоятельств.

«Овны, как никто другой, смогут воспользоваться преимуществами "зеркального щита". Вполне возможно, что скелеты сами буквально посыплются из условного шкафа. Но даже феерические «разоблачения» не смогут кардинально изменить суть текущей ситуации», - подчеркнул Павел Глоба.

Ощутимым станет воздействие Черной Луны и на Раков, Козерогов и особенно для Весов.

Не исключено, что этим знакам Зодиака придется не один раз столкнуться с разного рода искушениями и даже препятствиями на пути к успеху и материальному благополучию.

И здесь главной проблемой для них могут стать лишь собственные консервативные социальные установки. Надо лишь «опустить вожжи» и в этом случае удача будет всегда рядом.

«Отмечу, что типичные представители знака Весов столкнутся с самыми серьезными искушениями в своей жизни», - добавил Павел Глоба.