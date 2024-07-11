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ФОТО Бывшая ведущая прогноза погоды «Актуальной камеры» кардинально сменила имидж

Limon.ee
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Фото: Madis Veltman

«Я планировала изменить свой стиль к лету», - говорит бывшая ведущая прогноза погоды «Актуальной камеры» и музыкант Сирет Туула, удивившая своих подписчиков в Instagram новой прической.

 

«Я уже несколько лет мечтала о косах. Этим летом у меня есть такая "свобода". Нет ограничений из-за летнего спектакля или телевидения, плюс они прекрасно дополняют одну из моих ролей в фильме», - пишет Туула под фото, опубликованным в Instagram.

Фото: Kuvatõmmis Instagramist / Siret Tuula
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