«Я планировала изменить свой стиль к лету», - говорит бывшая ведущая прогноза погоды «Актуальной камеры» и музыкант Сирет Туула, удивившая своих подписчиков в Instagram новой прической.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Бывшая ведущая прогноза погоды «Актуальной камеры» кардинально сменила имидж
«Я уже несколько лет мечтала о косах. Этим летом у меня есть такая "свобода". Нет ограничений из-за летнего спектакля или телевидения, плюс они прекрасно дополняют одну из моих ролей в фильме», - пишет Туула под фото, опубликованным в Instagram.