ФОТО Бывшая ведущая прогноза погоды «Актуальной камеры» кардинально сменила имидж

«Я уже несколько лет мечтала о косах. Этим летом у меня есть такая "свобода". Нет ограничений из-за летнего спектакля или телевидения, плюс они прекрасно дополняют одну из моих ролей в фильме», - пишет Туула под фото, опубликованным в Instagram.